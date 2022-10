Microsoft Teams est officiellement plus populaire que l'email

Microsoft Teams a conservé sa position d'outil de collaboration en ligne le plus populaire en entreprise, même après l'apogée de sa popularité observée pendant la pandémie de Covid-19.

L'affirmation a été faite par le PDG de Microsoft, Satya Nadella (s'ouvre dans un nouvel onglet), lors d'une conférence téléphonique sur les résultats de l'exercice financier Q1 2023 de l'entreprise.

Nadella a affirmé que les utilisateurs interagissent avec Microsoft Teams 1 500 fois par mois en moyenne, et qu'ils passent plus de temps dans les chats Teams que dans les clients email, ce qui signifie que le service ne se contente pas de conserver les utilisateurs de l'ère pandémique, mais qu'il enregistre également un engagement accru de leur part.

Un boom post-pandémie

Si la plupart des commentaires de Nadella étaient destinés aux actionnaires de l'entreprise, il a également révélé de nouvelles informations sur la mainmise de Teams sur l'espace des logiciels de collaboration.

Le chef de Microsoft a noté que le nombre d'utilisateurs qui utilisaient "quatre fonctions ou plus" dans Teams avait augmenté de plus de 20 % d'une année sur l'autre.

C'est vague, mais cela suggère que les utilisateurs pourraient se familiariser davantage avec Teams, et peut-être avec d'autres logiciels de visioconférence et solutions de collaboration à mesure que la pandémie progresse.

Cette notion est appuyée par les révélations de Nadella que le nombre d'utilisateurs d'entreprise actifs mensuellement, qui utilisent des applications tierces et personnalisées dans Teams, a augmenté de près de 60 % d'une année sur l'autre.

Cette dépendance accrue à l'égard des applications externes suggère également que la collaboration à distance est en train de s'ancrer dans la manière dont les gens abordent le travail, quelle que soit la plateforme qu'ils choisissent. Les entreprises investissent clairement dans l'espace de collaboration avec un plan à long terme en tête.

Cela a également bien fonctionné pour Microsoft. M. Nadella a affirmé que "plus de 55 %" de ses entreprises clientes adhèrent aussi bien aux services Teams Rooms que Teams Phone. Cisco est la plus grosse société à avoir annoncé que ses appareils et périphériques fonctionneront en mode natif avec Teams et, dans le sillage de cette nouvelle, d'autres grandes entreprises pourraient être encouragées à suivre l'exemple.

Cependant, la plupart des petites et moyennes entreprises se contenteront probablement du nouveau service Teams Premium, qui, selon Nadella, "répondra aux demandes des entreprises en matière de fonctionnalités de réunion avancées". Cela ne manquera pas de stimuler encore plus l'engagement des entreprises, ainsi que les dépenses, en ce qui concerne les produits Teams.

Il n'est peut-être pas surprenant que le courrier électronique soit en train de perdre du terrain au profit d'outils de collaboration tels que Google Workspace et Slack, qui peuvent donner une impression d'immédiateté et de synchronisation et, pour beaucoup, il est plus intuitif de joindre des fichiers dans les chats que de le faire dans un courrier électronique.

Cependant, les e-mails restent d'un usage prolifique pour les entreprises, surtout lorsqu'elles collaborent avec des organisations externes. Les solutions pratiques et intuitives de collaboration interentreprises étant rares, toute innovation dans ce domaine de la part de Microsoft, ou de quiconque, pourrait contribuer à faire disparaître définitivement le courrier électronique.