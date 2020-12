La puce M1 d'Apple fait tourner Windows 10 beaucoup plus rapidement

Windows 10 sur ARM tourne en fait plus vite - beaucoup plus vite - sur la nouvelle puce M1 d'Apple que sur le processeur SQ2 concurrent de Microsoft qui équipe le Surface Pro X. A noter que les deux processeurs sont basés sur l’architecture ARM.

Ce comparatif a été réalisé par le développeur Alexander Graf. Ces résultats ont eux-mêmes été validés et complétés sous Geekbench 5, avec des différences notoires entre les processeurs ARM d'Apple et de Microsoft. Graf souligne qu'il est passé par la virtualisation (et non de l’émulation) via QEMU - plus quelques patchs - pour installer puis exécuter Windows 10 ARM sur la puce M1.

Who said Windows wouldn't run well on #AppleSilicon? It's pretty snappy here 😁. #QEMU patches for reference: https://t.co/qLQpZgBIqI pic.twitter.com/G1Usx4TcvLNovember 26, 2020

Grâce à cette configuration, le M1 d'Apple a réussi à atteindre environ 1 300 points en single-core sur Geekbench 5, et environ 5 400 en multi-core. Le système d'exploitation Microsoft Surface Pro X, en revanche, atteint respectivement 800 et 3 000 points, ce qui signifie qu'il s’avère non seulement un peu plus lent, mais aussi beaucoup plus fastidieux à faire fonctionner sur l’ordinateur de la firme de Redmond.

La magie de M1

C'est évidemment quelque peu gênant pour Microsoft, mais la puce M1 s’impose jour après jour comme un composant de pointe. Plus important encore, ces résultats montrent à quel point les performances du parc informatique d’Apple ont progressé de par l’implémentation de ce nouveau processeur (les MacBook Air, MacBook Pro et Mac Mini M1 en sont des preuves flagrantes).

Les machines M1 utilisent la technologie Rosetta 2 afin de traduire efficacement les applications développées pour les puces Intel et les faire fonctionner sur le nouveau matériel ARM. Un processus qui fonctionne sans faille, ni variation notable en termes de performances.

N'oubliez pas non plus que le successeur du processeur maison M1, qui pourrait s'appeler M1X, serait déjà dans les starting-blocks. Prometteur pour Apple, effrayant pour Microsoft.