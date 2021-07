L'Oculus Quest fonctionnera avec Steam Deck pour la réalité virtuelle même en déplacement

Le PDG de Valve, Gabe Newell, a confirmé que le Steam Deck sera compatible avec des appareils et des logiciels de jeu externes - ce qui signifie qu'il fonctionnera avec des systèmes comme l'Oculus Quest.

Le PC portable semblable à la Nintendo Switch, qui devrait arriver en décembre, permettra aux joueurs de jumeler du matériel et de télécharger des logiciels de sociétés rivales dans le but de préserver "l'ouverture" de l'écosystème PC, a confirmé Newell dans une interview avec IGN.

Cela signifie qu'en plus des casques VR comme le Quest et le Quest 2, les propriétaires de Steam Deck auront la liberté d'installer des logiciels comme l'Epic Games Store, également. "S'il y a un matériel que je veux connecter ou un logiciel que je veux installer, je pourrai simplement le faire", a répété Newell.

Cela ne veut pas dire que l'installation avec d'autres logiciel que celui du Steam Deck est explicitement encouragé, mais cela signifie que l'option est ouverte aux joueurs qui souhaitent expérimenter différents matériels et systèmes d'exploitation, comme ils pourraient le faire avec un PC conventionnel.

Par exemple, la connexion d'un casque Quest au Steam Deck n'offrira probablement pas de grandes performances - des titres haut de gamme comme Half-Life : Alyx ne pourront peut-être pas fonctionner du tout - mais Valve ne vous empêchera pas d'essayer une expérience VR portable sur PC via USB ou AirLink.

Il convient de noter que le développeur principal de Valve, Pierre-Loup Griffais, a déjà confirmé que le Steam Deck est un " PC ouvert " qui peut " se connecter à n'importe quel matériel " lors de l'annonce récente de l'appareil, mais c'est la première fois qu'une référence explicite est faite à des appareils comme l'Oculus Quest.

Analyse : la victoire de la polyvalence ?

La flexibilité du Steam Deck est peut-être son plus grand avantage par rapport à ses concurrents les plus évidents, la Nintendo Switch et la Switch OLED.

Non seulement le Steam Store lui-même est un marché plus important et notoirement plus avantageux que l'eShop de la Nintendo Switch pour les réductions et les offres de jeux, mais la possibilité d'attacher un certain nombre de périphériques au Steam Deck donne une bien plus grande polyvalence à l'offre de la console portable de Valve.

Les propriétaires seront en mesure d'installer un tout nouveau système d'exploitation, de naviguer sur le Web, de jumeler des périphériques externes et d'amarrer leur Steam Deck pour permettre de jouer sur un téléviseur ou un moniteur. La Switch ne permet que cette dernière possibilité, donc même si la Steam Deck est la console la plus chère à l'achat, les propriétaires auront beaucoup plus d'options à leur disposition - à la fois maintenant et à l'avenir.

Nous devrons attendre de mettre la main sur le Steam Deck pour confirmer l'étendue de la flexibilité du PC portable de Valve au lancement, mais nous sommes impatients de voir ce que les propriétaires pourront faire avec un appareil qui semble prêt à bouleverser pour de bon l'espace des jeux sur PC.