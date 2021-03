Les nouveaux MacBook Pro M1 pourraient arriver plus tôt que vous ne le pensiez

Deux nouveaux modèles de MacBook Pro alimentés par la désormais populaire puce M1 d’Apple devraient arriver au cours du second semestre 2021.

Selon un rapport de Nikkei Asia, la firme de Cupertino a reprogrammé son agenda pour démarrer la production en série de deux nouveaux ordinateurs portables MacBook. Même si ce document fait techniquement référence à un retard - on pensait précédemment qu'ils pourraient arriver au printemps - il corrobore néanmoins les prévisions de l’analyste Ming-Chi Kuo, on ne peut plus fiable quand il est question de produits Apple. Ce dernier a déjà suggéré la sortie prochaine d’un duo de MacBooks Pro à la fin de l’année.

Ces deux modèles devraient apporter un certain nombre de changements par rapport à la gamme actuelle, à commencer par le design et la connectivité des ordinateurs portables Apple - qui nécessitent une véritable cure de jouvence. Par exemple, nous anticipons le retour du port HDMI et du lecteur de carte SD au sein des prochains appareils, des fonctionnalités qui ont été omises au profit de ports USB-C et Thunderbolt 3 depuis 2015.

Nous nous attendons également à ce que les nouveaux MacBooks soient équipés d'une puce Apple Silicon améliorée, qui, selon les rumeurs, pourrait s’appeler M1X. Une fuite récente montre celle-ci intégrant 12 cœurs, une augmentation par rapport aux 8 du composant actuel. L’Apple M1X présenterait exactement 8 cœurs "Firestorm" haute performance couplés à 4 cœurs "Ice Storm" supplémentaires.

Le processeur bénéficiera d'une mise à niveau encore plus impressionnante en termes de performances graphiques. Les benchmarks révélés, qui proviendraient d'un "pré-échantillonnage" de la puce M1X, laissent entendre que le chipset sera doté d'un GPU à 16 cœurs avec 256 unités d'exécution.

Le retour de MagSafe

De plus, il est probable que les nouveaux MacBooks Pro restaureront le support du connecteur MagSafe. Les rumeurs indiquent que le retour de MagSafe se fera sous forme de port de charge autonome utilisé à la place de l'USB-C - le port ajouté étant situé à côté des ports USB-C existants.

Le design du nouveau connecteur MagSafe serait similaire à celui du précédent connecteur utilisé sur les Macs, et permettrait des vitesses de charge plus rapides que celles possibles via USB-C - une technologie qu'Apple ne semble pas vouloir adopter intégralement.

Comme pour toutes les spéculations, ne prenez rien de tout cela comme parole d'évangile. Nous ne pouvons confirmer aucun détail tant qu'ils ne seront pas officialisés par Apple. Mais si ces informations s'avèrent exactes, c'est assurément de bon augure pour les fans de Mac.