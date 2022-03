Les derniers MacBooks, iPhones et Samsung Galaxy bientôt introuvables ?

La propagation de la Covid-19 repart de plus belle en Chine, bloquant toute la production à Shenzhen, "Silicon Valley" qui borde Hong Kong. La fabrication et le transport se révélant au point mort, des produits populaires comme le Galaxy S22 Ultra, les ordinateurs portables MacBook Pro et l'iPhone 13 pourraient bientôt devenir beaucoup plus difficiles à trouver en rayon ou en ligne.

La ville de 17,5 millions d'habitants étant désormais invitée à suspendre sa production (si l'activité est jugée non essentielle), la source mondiale de la plupart des secteurs high-tech se retrouve paralysée. Un état qui pourrait aboutir à un scénario familier et frustrant où les nouvelles technologies deviennent plus difficiles à trouver.

Foxconn, le principal fournisseur d’Apple et de Samsung, a annoncé l’arrêt de ses usines de Longhua et Guanlan jusqu'à nouvel ordre. Foxconn possède plusieurs usines dans le monde, mais selon The Verge, celle de Shenzen constitue le second plus gros producteur chinois aujourd’hui.

L'épidémiologiste et économiste @DrEricDing affirme que ces nouvelles restrictions sanitaires en Chine ont le potentiel de faire "fondre complètement la chaîne d'approvisionnement mondiale pendant une large période".

2) If mainland China 🇨🇳 follows the way of Hong Kong 🇭🇰 — then China will be royally screwed. And the world's supply chain might completely melt down for a period. HK deaths are surging so high it is approaching NYC in spring 2020–and HK hasn't peaked yet.pic.twitter.com/jQzNhYZ9PAMarch 13, 2022

D'autres grandes marques vont également être touchées, puisque Huawei, Tencent et Oppo ont tous leur siège à Shenzhen. Même les entreprises voisines de Hong Kong, qui se trouve juste de l'autre côté de la frontière, devraient fermer - et au moins 30 entreprises taïwanaises ont à leur tour communiqué l'arrêt de leur production. Étant donné que ces entreprises produisent de nombreux composants tels que des modules d'écrans tactiles, cette mesure devrait paralyser l’approvisionnement de l’ensemble des marchés internationaux au cours des prochains mois.

Pour l'instant, le blocage ordonné ne devrait durer que six jours et se terminer le 20 mars, à condition que les taux d'infection restent faibles. Il demeure probable que cette mesure soit repoussée jusqu'en avril 2022. La Chine a adopté une position particulièrement ferme sur les mesures de confinement et les mesures visant à empêcher la propagation de Covid. Et comme cet ultime épisode épidémique dessine un nouveau pic depuis celui de 2020, nous doutons que la situation soit prise à la légère.

L’histoire est-elle condamnée à se répéter ?

China placed the 17.5 million residents of the southern city of Shenzhen into a lockdown -- this is one of the world's most important manufacturing exports hubs, particularly for electronics (and the city is the 4th world's largest container port). https://t.co/kDMoxTAgJmMarch 14, 2022

C'est une situation déprimante, mais qui illustre parfaitement la facilité avec laquelle la chaîne d'approvisionnement mondiale peut être perturbée. Une ville qui ferme ses entreprises et sa production pour assurer la sécurité de ses citoyens ne devrait pas mettre à genoux les stocks technologiques planétaires. Mais cela risque fort de se produire, comme nous l'avons vu au cours de ces deux dernières années.

En plus de la paralysie des usines, les prix risquent d'augmenter au fur et à mesure que les produits deviennent plus difficiles à produire et plus rares. Cela pourrait avoir un effet d'entraînement plus large sur d'autres marques, en dehors d'Apple et de Samsung, car les composants sont largement produits dans toute la région et sont envoyés dans des usines en dehors de la ville.

Il n'y a malheureusement pas de solution immédiate, donc si le pire scénario se réalise, il est probable que nous devrons simplement patienter à nouveau. Comme le rapporte The Financial Times, Foxconn a ajusté sa production ailleurs pour "minimiser l'impact potentiel" de la fermeture régionale - hélas, cela pourrait ne pas être viable à long terme si l’immobilisme actuel se prolonge.

Nous ne vous suggérons pas de vous précipiter et d'acheter tous les appareils high-tech qui vous font de l'œil, mais attendez-vous à ce que des retards dans les calendriers de sorties matérielles s’accumulent. Et que les rayons Tech de vos enseignes se vident progressivement de leurs smartphones et ordinateurs portables dans les mois à venir.