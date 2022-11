Les Chromebooks équipés de processeurs AMD peuvent désormais jouer aux jeux Steam

AMD s'est associé à Google pour offrir la possibilité de jouer à des jeux Steam sur les Chromebooks équipés de CPU Ryzen.

Vous savez peut-être que cela fait plusieurs années que Google a commencé à parler de la prise en charge des jeux Steam sur les Chromebooks, et la fonctionnalité est entrée en test alpha plus tôt cette année, mais elle nécessitait un CPU Intel.

Aujourd'hui, le projet est passé en test bêta et intègre des processeurs AMD, mais seulement certaines puces Ryzen 5000. Il s'agit des processeurs AMD Ryzen 7 5825C ou Ryzen 5 5625C, et le Chromebook en question a également besoin d'un minimum de 8 Go de RAM système.

AMD note qu'une cinquantaine de jeux font partie de la gamme initiale de titres Steam dont on peut profiter sur un Chromebook éligible.

De quel type de jeux s'agit-il ? Parmi les titres compatibles figurent Age of Empires II : Definitive Edition, Civilization V, Half-Life 2, Left 4 Dead 2, Portal 2 et The Witcher 3 : Wild Hunt, entre autres.

Analyse : Sympa, mais avec des réserves

Comment cette magie opère-t-elle ? Les jeux Steam sont joués sur un Chromebook à l'aide de la couche de compatibilité Proton, de la même manière que le Steam Deck, une console de jeu portable utilisant une version de Linux comme système d'exploitation (SteamOS), et capable d'exécuter des jeux Windows (N'oubliez pas que Chrome OS est également basé sur Linux).

Il est clair que la possibilité d'exécuter le client Steam et de jouer à des jeux PC sur un Chromebook est plutôt cool, mais il y a cependant quelques réserves à faire. La première est que, même si cette fonctionnalité est passée de l'état d'alpha à celui de bêta, elle n'est pas encore au point, et vous pouvez donc vous attendre à rencontrer une variété de problèmes, d'accrocs et d'erreurs.

Et comme la compatibilité est facilitée par Proton, comme vous pouvez vous en rendre compte, les jeux utilisant un logiciel anti-triche vont poser problème (même si le développeur a activé la prise en charge de Proton, il se peut qu'il ne fonctionne pas sur les Chromebooks - pas encore).

En outre, certains jeux sont manifestement plus exigeants que d'autres, de sorte que la mémoire vive minimale de 8 Go peut ne pas être suffisante dans certains cas. Google note que 16 Go pourraient être nécessaires pour une jouabilité plus fluide de certains titres (ou pour fonctionner tout court, d'ailleurs).

Par exemple, The Witcher 3 : Wild Hunt (photo du haut) est l'un de ces jeux qui nécessite 16 Go, et Google conseille en outre de "régler les graphiques et le post-traitement sur faible" dans ses notes de lancement (s'ouvre dans un nouvel onglet). Ces notes fournissent non seulement une liste des jeux compatibles et des exigences supplémentaires dans certains cas, mais aussi des problèmes connus documentés, et un tour d'horizon des Chromebooks qui sont actuellement pris en charge.

Les Chromebooks sont de plus en plus adaptés aux jeux, comme nous l'avons vu ces derniers temps, non seulement en raison des progrès réalisés dans l'intégration des jeux Steam à la plateforme, mais aussi grâce au développement de Chromebooks spécifiquement destinés aux joueurs (avec des composants décents, des écrans de haute qualité, des claviers de jeu RVB, etc.)

Quant à savoir comment ces appareils se comparent à un ordinateur portable gaming complet, eh bien, il y a encore du chemin à parcourir ici - mais l'espoir est que les Chromebooks puissent au moins représenter une alternative abordable pour profiter des jeux en déplacement.