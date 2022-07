Le prochain projet de super-héros de Prime Video est très éloigné de The Boys et d'Invincible

La bande-annonce officielle de Samaritan, le film de Sylvester Stallone, vient d'être dévoilée - et il semblerait qu'il s'agisse d'un autre film de super-héros étonnamment bon de la part d'Amazon Studios.

Diffusé le mercredi 27 juillet, le premier teaser du film Prime Video pose une question simple : et si Rocky Balboa, alias le boxeur légendaire que Stallone a incarné pendant près de 50 ans, possédait des superpouvoirs ?

Cela vous intrigue ? Vous devriez l'être. Le prochain film de super-héros ressemble à la fois à Rocky, Logan, Incassable et Superman. Les abonnés Prime Video voudront donc ajouter ce film à leur liste de visionnage avant sa sortie le 26 août.

Découvrez la bande-annonce officielle de Samaritan ci-dessous :

Basé sur la série de bandes dessinées du même nom de Bragi F Schut, Marc Olivent et Renzo Podesta, Samaritan met en vedette Stallone dans le rôle de M. Smith, un citoyen âgé et reclus de Granite City et voisin de l'adolescent Sam Cleary (Javon 'Wanna' Walton d'Euphoria et The Umbrella Academy). Un jour, alors que Sam est attaqué sur le chemin du retour de l'école, Smith intervient pour secourir l'adolescent et, à la surprise de Sam et de ses camarades, fait preuve de capacités surhumaines.

En faisant le rapprochement, Sam réalise que son sauveur n'est autre que Samaritan, un super-héros que l'on pensait avoir péri dans un combat titanesque et ardent contre son ennemi juré, Némésis, 25 ans auparavant. Depuis, Smith fait profil bas et, malgré une augmentation de l'activité criminelle au cours des trois décennies qui ont suivi sa mort simulée, il refuse d'endosser à nouveau son costume de super-héros. C'est donc à Sam de faire sortir Samaritan de sa retraite et de sauver une ville au bord du chaos.

D'après sa bande-annonce, Samaritan semble être loin des autres offres de super-héros sur Prime Video. The Boys et Invincible, deux des meilleures séries de Prime Video, sont les joyaux de la couronne de streaming d'Amazon, même si elles sont classées R.

Découvrez l'affiche officielle de Samaritan. (Image credit: Amazon Studios)

En revanche, il semble que Samaritan sera classé PG-13, ce qui l'alignerait sur les films de super-héros de même niveau, notamment tous les films Marvel à ce jour et la plupart des films Batman. L'esthétique réaliste de Samaritan ne manquera pas de susciter des comparaisons avec d'autres films ne relevant pas de Marvel ou de DC, comme Incassable et Chronicle, tandis que ses lieux et ses décors ont l'aspect et la sensation d'un budget réduit, comme ceux des premiers films de Rocky. Avec son histoire de "super-héros reclus rencontrant un jeune garçon aux yeux brillants", Samaritan semble également s'inspirer d'un autre film de super-héros, Logan, sorti en 2017.

La distribution secondaire de Samaritan comprend Pilou Asbaek (Game of Thrones), Martin Starr (Spider-Man : No Way Home), Dascha Polanco (In The Heights) et Sophia Tatum (Riverdale). Le scénario de l'adaptation cinématographique a été écrit par Schut, le co-créateur de Samaritan, avec Julius Avery (Overlord, Son of a Gun) à la réalisation. Stallone et Braden Aftergood (Nobody, Hell or High Water) sont parmi les producteurs de Samaritan.

Après avoir été retardé plusieurs fois par la pandémie, Samaritan sera lancé sur Prime Video dans le monde entier le vendredi 26 août.