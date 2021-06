Le DJI Mini SE sera le drone le moins cher de DJI à ce jour

Il y a quelques semaines, nous avons vu un drone DJI Mini SE non officiel apparaître au sein d’un inventaire de l’enseigne américaine Walmart - aujourd’hui, d'autres fuites semblent confirmer son prix alléchant.

Étant donné que le Mini SE ressemble à une version reconditionnée du DJI Mavic Mini, qui est le prédécesseur de l'actuel DJI Mini 2 d'entrée de gamme, nous nous attendions à ce que son prix se révèle relativement bas. En outre, certaines photos prises en magasin et diffusées sur Twitter puis Reddit suggèrent que le Mini SE pourrait être lancé pour seulement 299 $ (et probablement le même montant en euros).

Cela permettrait de réduire considérablement le prix du DJI Mini 2 (459 €) et de le rendre moins cher que le Mavic Mini, toujours commercialisé à 399 €. Si DJI lance effectivement le Mini SE dans le monde entier, il s'agirait de son drone le moins cher à ce jour.

En quoi le DJI Mini SE diffère-t-il exactement des deux modèles les plus proches de la gamme ? D’après les spéculations les plus récentes, il mélangerait habilement les caractéristiques des deux appareils - avec un design similaire au DJI Mini 2 et une fiche technique plus proche du Mavic Mini.

Une photo de l'emballage du drone suggère que, comme ce dernier, il enregistrera des vidéos 2,7K, aura une autonomie de 30 minutes et une portée maximale de 3,5 km. Ce qui n'est pas clair, c'est si le Mini SE sera livré avec le nouveau contrôleur du Mini 2 ou avec la variante plus petite et pliable de son prédécesseur.

Quoi qu'il en soit, cette portée réduite laisse entendre que le nouveau drone ne disposera pas de la connectivité Ocusync, qui est le système de transmission plus moderne et plus fiable de DJI. Ce n'est pas un problème pour un drone à ce prix, et le poids de 249 g du DJI Mini SE nous garantit qu’il pourra voler sans identification préalable dans plusieurs parties du monde.

Une belle envolée pour un drone bon marché

Sans surprise, DJI a refusé de commenter les fuites concernant le DJI Mini SE. Mais le nombre croissant de photos nous ammène à entrevoir une sortie imminente, reste à savoir si elle sera mondiale ou non. Jusqu'à présent,le modèle n'a été repéré que chez Walmart et sur le site web du magasin.

Le lancement aurait certainement du sens, compte tenu de la concurrence croissante des drones à bas prix, comme le Hubsan Zino Mini Pro et le FIMI X8 Mini. DJI a déjà collaboré à la conception d’un drone encore moins cher, le Ryze Tello, mais il s'agit plutôt d'un modèle éducatif pour les enfants.

Bien que partageant des spécifications similaires à celles du Mavic Mini, qui est arrivé en 2019, le Mini SE serait toujours un bon rapport qualité-prix et une option potentiellement pratique pour ceux qui cherchent à filmer des vidéos aériennes 2,7K ou à prendre des photos de 12 Mpx.

Si les modèles d'entrée de gamme de DJI ne sont pas dotés de fonctions pratiques comme le suivi du sujet et de capteurs plus grands, ils proposent plusieurs modes de vol automatisés qui permettent aux débutants de réaliser facilement des prises de vue aériennes convaincantes avec un minimum de compétences de pilotage. Nous vous communiquerons toutes les informations officielles sur le DJI Mini SE dès qu'elles seront disponibles.