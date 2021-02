L'Apple Watch 7 sera plus fine, tout en intégrant une batterie plus volumineuse

L'Apple Watch 7 pourrait bien faire son apparition un peu plus tard en 2021. Un brevet récemment publié par la compagnie suggère qu'elle étudie une façon de réarranger les composants internes - de sorte que la montre soit à la fois plus fine et plus durable en termes d’autonomie.

Comme l'ont remarqué AppleInsider et d'autres, le brevet explique comment la batterie de l'Apple Watch pourrait se transformer en moteur haptique vibrant – un composant plus économe propre à l’écran tactile - ce qui signifie que le moteur haptique réel n'aurait plus lieu d’être. Nous disposerions donc de plus d'espace à l'intérieur de l'Apple Watch, un espace qui pourrait être rempli par une batterie plus grande (et de ce fait garantir des périodes d’utilisation plus large entre les charges).

Optimiser l’espace de l’Apple Watch, un impératif

Comme toujours avec les brevets, il n’est pas forcément garanti que cette optimisation soit adoptée à court terme sur tout produit Apple. Les brevets constituent avant tout un aperçu de la stratégie en cours d’une entreprise tech. Et bien que nous ayons mentionné l'Apple Watch 7, tel que nous l'attendons vers le mois de septembre, ce passage à un moteur haptique avec batterie pourrait prendre plus de temps que prévu à être produit en série. Si nous extrapolons, ses avantages pourraient ne pas se manifester avant l'Apple Watch 8. Ou plus tard.

Néanmoins, il est intéressant de voir comment Apple améliorerait ce qui se veut déjà un design classique et raffiné. Il n'y a pas beaucoup de façons de modifier l'esthétique de l'Apple Watch, mais une montre plus fine et plus légère serait certainement la bienvenue.

Apple semble vouloir continuer à mettre en avant les fonctionnalités santé et fitness de l'Apple Watch dans les futures générations du produit. Il est probable que la firme de Cupertino ajoutera encore plus de capteurs et de logiciels intelligents pour suivre votre bien-être.