La série Canon EOS M pourrait prendre une nouvelle direction surprenante en 2021

La série Canon EOS M vit dans l'ombre de la série EOS R plein format du constructeur japonais, depuis un certain temps déjà. Néanmoins, une rumeur récente suggère qu'elle pourrait bientôt reprendre de l’élan avec un nouveau modèle en 2021.

Selon une source interne relayée par Canon Rumors, l’entreprise prévoit de « faire pivoter le système EOS M dans une nouvelle direction », avec au moins un modèle inédit qui sortira « plus tard en 2021 ».

Alors, quelle est ce changement de direction que pourraient emprunter les futurs appareils photo Canon, moins chers et sans miroir ? Sans surprise, quelques brevets mentionnés par Canon News laissent entendre que la série EOS M s’éloignerait de la photographie pour se concentrer sur la vidéo et le vlogging. Si Canon Rumors classe cette information comme « plausible, mais provenant d'une source non confirmée », cette décision aurait beaucoup de sens pour les EOS M.

Comme cette gamme possède un capteur et des objectifs plus petits que ceux de la série Canon EOS R plein format, elle pourrait produire d'excellentes mini-caméras vidéo abordables qui prendraient probablement d'assaut le marché du vlogging et les listes d’achat des YouTubers.

Les modèles actuels Canon EOS M, comme le Canon EOS M50 Mark II, sont déjà à mi-chemin vers cette voie envisagée, mais ils leur manquent des processeurs plus puissants et une mise au point automatique plus rapide pour vraiment tirer parti des atouts potentiels d’un tel système vidéo.

(Image credit: Canon news)

Un écosystème vidéo déjà en place

L'arrivée du décevant Canon EOS M50 Mark II l'année dernière semblait suggérer que Canon avait pratiquement renoncé à développer sa série EOS M. Aujourd’hui, ces informations complémentaires montrent qu’il est probable que l’entreprise charche simplement à faire évoluer sa série de caméras APS-C dans une nouvelle direction.

Il ne fait aucun doute que Canon dispose déjà des composants essentiels pour concevoir une caméra dédiée au vlogging vraiment excellente et à un prix abordable. A l’instar d’une large gamme d'objectifs EF-M, comme l'EF-M 15-45mm f/3,5-f/6,3 et l'EF-M 11-22mm f/4-5,6, actuellement commercialisée. Canon compte de même intégrer son nouveau processeur Digic X sur un bon nombre d’appareils photo à venir, y compris sur le segment d’entrée de gamme.

La technologie autofocus Dual Pixel de Canon est également au top, et elle a fait de grands progrès avec son AF de suivi du sujet au sein de boîtiers haut de gamme comme le Canon EOS R6 - une version plus édulcorée de ce système serait idéale pour les vidéastes amateurs.

La question est de savoir si Canon voit un intérêt majeur à se positionner sur un tel marché face à des géants comme Sony, Fujifilm, Panasonic et même DJI, déjà installés. Encore que le remodelage de la série EOS-M vers la vidéo se justifie aujourd’hui avec la domination de plus en plus menaçante des photophones haut de gamme sur les appareils photo sans miroir abordables.

L'alternative la plus probable est que Canon fabriquera plutôt un appareil photo RF avec un capteur APS-C, comme le Canon EOS R7 dont on parle beaucoup. La société s'orientera dès lors vers un système moins compliqué à montage unique, à l'instar de Sony et Nikon. Quoi qu'il en soit, il sera fascinant de découvrir quelle sera la prochaine étape de la série EOS M de Canon.