La bande-annonce du prochain Hunger Games enfin disponible

Si Windows propose un logiciel de montage gratuit , il est parfois préférable de confier ce travail à des professionnels. Ainsi, Lionsgate semble nous réserver une belle surprise, et vient de partager la toute première bande-annonce du préquel de la saga des Hunger Games, intitulé Hunger Games : La Ballade du Serpent et de l’Oiseau Chanteur.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la production a été rapide. En effet, le livre éponyme a vu le jour dans les bibliothèques en 2020. L’histoire se déroule 64 ans avant les événements de la série principale, pendant le dixième Hunger Games. Au lieu de mettre en scène Katniss Everdeen, le film suit l'histoire de Coriolanus Snow, qui deviendra plus tard le méchant de la trilogie originale.

Hunger Games : retour aux origines

Hunger Games : La Ballade du Serpent et de l’Oiseau Chanteur semble être un retour à Panem et aux Hunger Games de type bataille royale qui ont fait le succès de la saga originale. Le long métrage bénéficie d’un casting de premier ordre, avec notamment Tom Blyth (Snow), Rachel Zegler (Baird). On retrouve également le plus célèbre des nains, Peter Dinklage, mondialement connu depuis son rôle de Tyrion dans la série Games of Thrones.

La saga Hunger Games basée sur la série de romans de Suzanne Collins. Le premier film, sorti en 2012, suit l'histoire de Katniss Everdeen, une jeune fille qui participe aux Hunger Games, un jeu télévisé annuel où des adolescents s'affrontent jusqu'à la mort. L’héroïne devient alors le symbole de la rébellion contre le Capitole, le gouvernement autoritaire qui organise l’événement.

Hunger Games : La Révolte est le troisième et dernier film de la franchise. On y suit Katniss, qui se lance à l’assaut du capitole. Finalement, le groupe de résistant gagne la guerre. L’histoire ayant été conclut, La Ballade du Serpent et de l’Oiseau Chanteur revient donc en arrière afin, notamment, d’expliquer pourquoi Coriolanus Snow est devenu le méchant principal des trois premiers films.

