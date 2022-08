Apple vous donne rendez-vous le 7 septembre : quels produits seront révélés durant la keynote de rentrée ?

Apple a enfin levé le mystère sur la tenue de sa prochaine keynote de rentrée. Celle-ci est fixée au 7 septembre, date de lancement quasi-assurée de la série iPhone 14, donc. Nous n’avons pas plus de détails au-delà de l'heure et du lieu : l'événement "Far Out" (expression que l’on peut traduire comme “non conventionnel” ou “avant-garde”) se tiendra à partir de 22h (heure française), au Steve Jobs Theater sur le campus Apple Park. Vous ne pouvez vous y rendre ? La keynote sera retransmise en ligne via le site Apple Events (opens in new tab).



Cette annonce met au moins un terme aux spéculations sur le calendrier présumé d’Apple, mais laisse la porte ouverte à celles concernant l’éventail de produits qui pourrait être révélé ce 7 septembre. À ce propos, il convient de noter que la date de lancement du tout nouvel iPhone apparaît assez inhabituelle. Le premier mercredi de septembre ? En général, Apple dévoile ses produits le mardi et, pour l'iPhone, c'est souvent la seconde semaine du mois. Reste que le Labor Day (la fête du travail américaine) vient perturber l’agenda de la firme et explique en partie ce report.

Lorsque le PDG d'Apple, Tim Cook, montera sur scène ce mercredi, il n'aura rien sur lui. Cook parlera d'abord de l'état économique de l'entreprise et de la manière dont Apple a relevé les défis de la pandémie et des contraintes d'approvisionnement qui en ont découlé. Il fera l'éloge des ouvertures de nouveaux magasins à travers le monde et, nous le parions, celui de ses "formidables salariés" prêts à reprendre le chemin des bureaux… au moins trois jours par semaine.

Cook pourrait également évoquer de nouvelles séries Apple TV+, histoire de rappeler aux investisseurs que la fortune d'Apple n'est pas uniquement liée à l’iPhone, pourtant toujours très rentable.

Bien entendu, ce dernier restera le clou du spectacle, avec la présentation très attendue des quatre modèles suivants :

iPhone 14

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Max

iPhone 14 Pro Max

Point d’iPhone 14 mini, l'iPhone 13 mini est bien partie pour être le dernier de la gamme des petits smartphones Apple (en dehors de la série iPhone SE).

L'iPhone 14 Max, nouveau venu, offrira la taille du Pro Max mais les fonctionnalités et le prix de l'iPhone 14. Il y aura également une bifurcation entre les lignes Max et Pro en ce sens que le premier conservera le design et l’écran de l'iPhone 13, tandis que la ligne Pro devrait mettre fin à l'encoche perturbante du smartphone haut de gamme.

Les modules photo pourraient bénéficier d'une mise à niveau importante. La plupart des rumeurs indiquent que la gamme Pro sera dotée de capteurs de 48 Mpx. Il s'agit d'un grand bond en avant par rapport aux versions antérieures de 12 Mpx de l’iPhone 13. Et, là encore, cela permettra de différencier les iPhone 14 et 14 Max des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. La plupart des photographes iOS devrait adopter un mode "pixel binning", qui combine quatre pixels à la fois pour obtenir une image 12 Mpx plus détaillée. Enfin, nous espérons toujours un zoom optique 5x (ou plus) sur au moins un des modèles de l'iPhone 14.

Oui, une nouvelle puce A16 Bionic devrait se trouver dans tous les modèles d'iPhone 14, bien qu'à part une potentielle gravure de 3 nm pour économiser la batterie, personne ne s'attende à une mise à niveau majeure par rapport à l'A15 Bionic. Apple ne pense peut-être pas en avoir besoin puisque, dans la plupart des tests, le A15 Bionic bat toujours les processeurs mobiles Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm.

Le lancement attendu de l'iPhone 14 déclencherait également le compte à rebours pour le déploiement définitif d'iOS 16, actuellement en bêta publique. La plateforme mobile mise à jour et son nouvel écran de verrouillage, ses notifications et ses widgets tiers ne seront toutefois pas lancés avant la commercialisation des nouveaux iPhones, soit avant fin septembre. Les précommandes de l'iPhone 14 pourraient avoir lieu dès le vendredi suivant la keynote.

Au-delà de l’iPhone 14

Il y a de fortes chances qu'Apple utilise la keynote du 7 septembre comme une rampe de lancement non seulement pour la génération iPhone 14, mais aussi pour de nombreux autres gadgets domestiques et portables.

Nous pourrions voir le HomePod 2 débarquer, dont la rumeur dit qu'il ressemble au HomePod original. En termes de taille, il se situerait entre celui-ci et le HomePod mini, avec une puissance audio boostée.

Beaucoup s'attendent aussi à ce que la nouvelle Apple Watch 8 (ou Series 8) arrive en même temps que l'iPhone 14. Peu d'analystes parient sur un remodelage complet, même si Apple pourrait aplatir les flancs et le cadran pour lui donner un aspect plus proche de celui de l'iPhone. Il devrait y avoir une Apple Watch 8 Pro, une édition plus grande et plus robuste de l'Apple Watch conçue pour les sports extrêmes et/ou une utilisation intensive en extérieur.

Nous pourrions par ailleurs découvrir les nouveaux AirPods 4 ou AirPods Pro 2, puisqu'ils sont tous deux de parfaits compagnons pour l'iPhone 14, vedette de la rentrée. Il reste possible que seuls les nouveaux AirPods 4 fassent leur apparition. Ce qui n'est pas prévu, c'est que les boîtiers de charge de l'une ou l'autre version soient dotés de ports USB-C. Nous devrons peut-être attendre l'année prochaine pour cette mise à jour.

Une surprise de plus

Avec chaque événement de lancement d'Apple vient l'espoir (appelez-le un souhait désespéré) qu'il y aura "une surprise de plus". C'est une tradition que le cofondateur d'Apple, feu Steve Jobs, a instaurée il y a plus de dix ans, et que le PDG actuel, Tim Cook, n'a honorée que sporadiquement.

Si cela arrive, cependant, nous pourrions enfin avoir notre premier aperçu des lunettes AR d'Apple. Peut-être. Peut-être pas.

Il sera possible de suivre le déroulement de la keynote Apple sur TechRadar. Nous serons sur place, à l'Apple Park, pour vous offrir un compte-rendu et nos premières impressions sur tous les nouveaux produits de la marque