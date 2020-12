La version Director’s Cut de Justice League a une date de diffusion - et c'est pour très bientôt

La version étendue de Justice League, prise en main par Zack Snyder, arrive enfin. Après de longs mois de teasing, le réalisateur des premiers films du DCEU vient de déclarer qu’elle pourra être visionnée dès mars 2021 sur la plateforme de streaming vidéo HBO Max. Cette dernière, en revanche, n’a communiqué aucune date de diffusion précise à ce jour.

En répondant à un fan sur le réseau social Vero, Snyder est optimiste quant à la réception de ce Director’s Cut par le public, majoritairement déçu par le blockbuster initial (noté 6,3/10 sur IMDB). « Je comprends votre sentiment et j'espère simplement pouvoir effacer cette version par ce que vous découvrirez en mars ».

Une publication de WarnerMedia, mise en ligne il y a quelques semaines, laissait déjà entendre que la nouvelle édition de Justice League n'était plus qu'à quelques mois de sa sortie. Cette dernière sera morcelée en quatre parties sur le service SVOD de HBO et devrait durer environ quatre heures.

Il s’agira du script tel que Snyder l'avait imaginé à l'origine, avant qu'il ne soit contraint de quitter la production de Justice League en raison d'une tragédie familiale. Attendez-vous à voir des images inédites du tournage de 2016-2017, agrémentées de scènes supplémentaires ajoutées en 2020 pour achever le projet.

On ne sait toujours pas quand et où ce Justice League remodelé sortira en dehors des États-Unis, bien que le réalisateur ait mentionné qu'un plan de distribution était en cours de négociation depuis août. La volonté du réalisateur est que le film soit diffusé prioritairement en salles et en version intégrale. Comme HBO Max n’existe pas en France, s’il atterrit sur une plateforme SVOD, OCS et Amazon Prime Video pourraient se disputer les droits.

Combler le vide

Les films de superhéros se retrouvent en stase depuis la fermeture des cinémas un peu partout dans le monde, en 2020. Cette année, nous n’avons connu qu’un seul blockbuster répondant au genre ayant anticipé les restrictions sanitaires liées à la pandémie mondiale. Mais hormis Birds of Prey (et Wonder Woman 1984 outre-Atlantique), l’intégralité des sorties super-héroïques a été repoussée en 2021, voire 2022.

L’année prochaine, les calendriers du MCU et du DCEU devraient reprendre leur cours, même si la réouverture des salles de cinéma demeure un facteur déterminant leur avenir.

Cette nouvelle version de Justice League pourrait donc arriver au bon moment - alors que les fans de comics scrutent avidement toutes les nouvelles adaptations en attente. Et sur ce terrain, Disney Plus / Marvel devraient rafler la mise avec la programmation de WandaVision en janvier et du Faucon et du Soldat de l’Hiver en mars.