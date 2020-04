Candy Crush Saga : profitez de vies gratuites et illimitées toute cette semaine

Vous vous ennuyez à la maison ? L’éditeur de jeux mobiles King a préparé de quoi vous occuper cette semaine : une distribution illimitée de vies gratuites à dépenser, comme bon vous semble, sur son titre phare Candy Crush Saga. De quoi faire exploser vos scores et défier vos proches jusqu’à dimanche prochain.

Si vous ne jouez pas - ou plus du tout - à Candy Crush Saga, sachez que ce bonus est également actif sur six autres jeux mobiles King, dont Candy Crush Soda Saga, Candy Crush Jelly Saga, Candy Crush Friends Saga, Farm Heroes Saga, Bubble Witch Saga et Pet Rescue Saga. Un cadeau généreux qui s’inscrit dans le cadre d’une campagne de prévention menée de front par l’industrie vidéoludique et l'Organisation Mondiale de la Santé.

Cette opération intitulée #PlayApartTogether (en français, « jouer séparément [mais] ensemble ») a pour mission d’inciter tous les publics - pas seulement les plus jeunes - à rester confinés à domicile et à appliquer les gestes barrières contre l’épidémie de coronavirus. En contrepartie, les éditeurs partenaires s’engagent à offrir des jeux vidéo gratuits ou des goodies incitatifs.

« Il n'a jamais été aussi important de s'assurer que les gens restent connectés entre eux malgré l’isolement », a déclaré Bobby Kotick, PDG d'Activision-Blizzard et l’un des premiers soutiens de la campagne. « Les jeux vidéo constituent le liant idéal et nécessaire parce qu'ils apportent aux personnes confinées un moment d’évasion et d’esprit collectif », ajoute-t-il. Au-delà d’Activision Blizzard, propriétaire des studios King, plusieurs autres géants du jeu vidéo contribuent à cet effort. Tels que Zynga, Big Fish Games, Riot Games, Unity ou encore la plateforme Twitch.

L’accès aux vies illimitées et gratuites Candy Crush est opérationnel jusqu’au dimanche 5 avril. N’attendez plus pour faire le plein de sucreries.