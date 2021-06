Votre iPhone est désormais trop vieux ? Cette mise à jour peut lui redonner un coup de jeune

L'iPhone 6 et plusieurs iPhones, iPads et autres appareils iOS plus anciens n’ont pas la possibilité de télécharger et d’installer iOS 14. Pour autant, Apple vient de mettre à leur disposition un nouveau patch (iOS 12.5.4) capable de corriger les failles de sécurité les plus critiques comme les plus minimes.

Ne vous attendez pas à bénéficier de fonctionnalités inédites d'iOS 13 ou d'autres mises à jour majeures (sans parler de la toute dernière version d'iOS 14.6). Il s'agit purement et simplement d'une suite de correctifs visant à colmater les vulnérabilités qui pourraient devenir (ou auraient pu devenir) des vecteurs d'attaque potentielles sur votre vieil iPhone.

Quels appareils Apple peuvent actuellement télécharger iOS 12.5.4 ? Si vous possédez l'iPhone 5S, l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus, ainsi que l'iPod touch 6e génération, l'iPad Air original, l'iPad Mini 2 et l'iPad Mini 3, vous faites partie des heureux élus.

Cette mise à jour (numéro de build 16H50) supprime entre autres un code vulnérable qui pourrait causer un problème de corruption de la mémoire, selon les notes d'Apple. Deux vulnérabilités liées au moteur de navigateur web open source WebKit ont également été abordées via ce patch - ils auraient pu donner la possibilité à des cybercriminels d'utiliser du "contenu web malicieusement conçu" pour exécuter un code arbitraire. Apple admet que ces deux failles "peuvent avoir été activement exploitées".

Dans tous les cas, si vous possédez l'un de ces modèles, il serait sage de télécharger la mise à jour immédiatement. Pour ce faire, allez dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle.

Un support constant

Ce n'est pas la première mise à jour de sécurité qu'Apple a discrètement publiée pour ses obsolètes, ce afin de corriger leurs vulnérabilités. La société a en effet déployé iOS 12.5.3 en mai pour corriger quelques problèmes de corruption de mémoire et optimiser la RAM par la même occasion. Nous avons également eu droit à iOS 12.5.2 en mars et iOS 12.5.1 en janvier, pour les mêmes appareils laissés de côté par iOS 13.

Bien que toutes ces mises à jour et la nouvelle version iOS 12.5.4 restent des patchs discrets sans mise à niveau des fonctionnalités, elles constituent tout de même un soutien utile pour les anciens téléphones et tablettes d’Apple. Espérons que la société continuera de procéder ainsi pour les personnes qui ne sont pas prêtes ou qui ne peuvent pas passer à des modèles plus récents.