Elon Musk, qui aurait racheté Twitter sous la contrainte , va bientôt laisser sa place à la tête du réseau social. En attendant, celui-ci soutient ouvertement la candidature d'un sénateur conservateur. Mais l'entrepreneur s'intéresse également à l'IA. Celui-ci veut d'ailleurs créer son propre ChatGPT "anti-woke" , TruthGPT. À l'occasion d'une conférence tenue à Londres, à laquelle participe d'ailleurs Sam Altman, PDG d'OpenAI, Elon Musk a fait plusieurs déclarations surprenantes...

Elon Musk, farouchement attaché à la liberté d'expression, a commencé par vanter son propre réseau social. Celui-ci annonce : "Je pense qu'il est important que Twitter soit la réalité et la perception d'un terrain de jeu équitable, un endroit où toutes les voix sont entendues et où il y a le genre d'interaction dynamique que l'on ne voit nulle part ailleurs [...] Aujourd'hui, sur Twitter, par exemple, AOC et Ted Cruz se sont disputés, ce qui était très divertissant, quel que soit le côté avec lequel vous êtes d'accord. J'aimerais vraiment que le président soit quelqu'un de normal et de raisonnable".

Elon Musk : l'IA, le prochain Skynet ?

Ensuite, le fantasque entrepreneur, connu pour son dévouement total à son travail, a fait part de son emploi du temps. Elon Musk précise : "Mes journées sont très longues et compliquées [...] Aujourd'hui, par exemple, c'est une journée Tesla, mais il se peut que je finisse chez Twitter tard ce soir... La gestion du temps est extrêmement difficile. Cela va vous paraître étrange, mais je n'ai qu'une assistante à temps partiel... "

Elon Musk s'est également montré assez critique à l'égard de l'intelligence artificielle générale, notamment parce qu'elle semble échapper à tout contrôle. Le milliardaire ajoute : "Je pense que ce n'est pas nécessaire pour tout, mais c'est en train de se produire et cela se produit très rapidement. Il y a un risque que l'IA avancée élimine ou limite la croissance de l'humanité [...] l'IA prendrait le contrôle de la sécurité de tous les humains et s'emparerait de tous les systèmes informatiques et systèmes d'armes de la Terre, devenant ainsi une sorte de super-nounou".