iMessage : comment ajouter des effets spéciaux Star Wars - et pas que - dans vos SMS ?

Si vous avez épuisé tous vos catalogues de streaming vidéo (même celui de Disney Plus !), fait deux fois le ménage et avez besoin de quelque chose de nouveau pour occuper vos journées de confiné(e), essayez de taper « pew pew » sur votre application de messagerie iMessage. Bien sûr, pour braver l’ennui et découvrir cet effet surprenant, il est nécessaire de disposer d’un iPhone. Qu’il s’agisse de l’expéditeur du message comme de ses destinataires.

Signe que la fièvre du confinement total est en train de tous nous gagner, de vieilles astuces liées à l’application iMessage sont en train de remonter à la surface. Parmi les plus plébiscitées, il y a cet easter egg qui vous permet de faire apparaître des sabres lasers au milieu de vos SMS, avec effet sonore inclus. Pour activer ce bonus, il vous suffit de taper « pew pew » dans le champ message.

(Image credit: Future)

En fait, iMessage cache dans sa manche un certain nombre d'animations visuelles que vous avez peut-être déjà découverts : des ballons flottent en bas de l'écran si vous souhaitez un « bon anniversaire » à votre correspondant, des feux d'artifice éclatent à travers vos SMS si vous écrivez « bonne année » et des confettis multicolores tombent si vous tapez « félicitations ».

L'effet Star Wars « pew pew » est l’un des plus kitschs du lot, et donc des plus drôles. Le combat de sabres lasers simulé ressemble moins aux chorégraphies hyper esthétiques de la franchise SF qu’à un spectacle de son et lumières ringard du début des années 2000.

Les utilisateurs d'iPhone peuvent ajouter tous ces effets au sein de leurs iMessages. Pour ce faire, il suffit de taper votre message et de maintenir enfoncée la petite flèche bleue nécessaire à son envoi. De nombreuses autres possibilités que celles mentionnées ci-dessus vous seront proposées. Comme un projecteur ou une étoile filante, par exemple.

Un excellent moyen pour rendre vos communications plus joyeuses. Ou pour taper sur les nerfs de vos destinataires.