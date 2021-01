HyperX présente un nouveau clavier mécanique parfait pour jouer n’importe où, n’importe quand

HyperX a révélé un nouveau clavier gaming compact pendant le CES 2021, entre plusieurs annonces liées à son catalogue de périphériques à venir.

Le clavier mécanique Alloy Origins 60 d'HyperX ne mesure que 60% de la taille d'un clavier standard (d'où la référence numérique dans le nom), ce qui signifie qu'il trouvera facilement sa place sur votre bureau. De plus, votre souris et votre clavier seront plus proches l'un de l'autre, et donc plus confortables à utiliser en combo.

Nous avons nous-mêmes un petit clavier sans pavé numérique et nous le trouvons très agréable à l’usage, mais l'Alloy Origins 60 va ici plus loin - en supprimant également les autres blocs de touches sur la droite (touches fléchées, page précédente et suivante, etc). Toutes ces fonctions sont toujours présentes, mais en tant que raccourcis secondaires depuis d'autres touches.

En plus de son faible encombrement, le clavier HyperX bénéficie d'interrupteurs mécaniques rouges qui ont un point d'action et un temps de déplacement plus courts. Ils répondent donc plus aisément à vos requêtes, sur des jeux d'action rapide comme les shooters.

L'Alloy Origins 60 est également équipé d'un éclairage LED (qui peut être personnalisé, vous pouvez également définir des profils et des macros individuels), et de touches à double action PBT - celles-ci réduisent l’usure des caractères au fil des ans.

Le clavier mécanique Alloy Origins 60 sera vendu au prix de 99,99 dollars (et probablement pour un coût identique en euros). Nous le retrouverons en vente à partir du 22 février, aux États-Unis et en Europe.

Une pluie d’accessoires gaming HyperX en 2021

HyperX a également annoncé que sa souris gaming Pulsefire Haste, son casque gamer sans fil Cloud II et son casque Cloud Revolver sont désormais disponibles dans le monde entier, après avoir été commercialisés prioritairement sur le sol américain jusqu’ici.

La souris Pulsefire Haste est présente au prix de 59,99 € depuis la boutique en ligne d'HyperX, tout comme le casque Cloud Revolver qui coûte, lui, 159,99 €. Le casque sans fil Cloud II sera facturé 10 € plus cher, soit 169,99 €, dès le mois prochain.

Enfin, HyperX vient de dévoiler une station de charge spécialement conçue pour les consoles Xbox de Microsoft. La ChargePlay Duo est destiné aux manettes sans fil Xbox Series X/S et Xbox One, et se caractérise par une conception facilitant la connexion rapide des manettes, ainsi que par deux batteries rechargeables de 1400 mAH. Comme toujours, les Américains la découvriront en premier, au prix de 39,99 dollars.