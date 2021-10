Horizon Home : le dernier pari de Facebook veut faire émerger un nouveau monde post-Covid

Annoncée lors de la conférence Facebook Connect 2021, la nouvelle interface VR Horizon Home vous permettra de créer des jeux, organiser des fêtes ou de discuter avec les avatars de vos amis. Il s’agit en réalité de la mise à niveau d’Oculus Home - l’environnement déjà côtoyé par les porteurs de casques Oculus Rift et Oculus Quest.

Le concept existe sous forme de version bêta depuis l’an dernier, et il vous donnera accès prochainement à trois espaces distincts : Horizon Worlds vous permettant de jouer et communiquer avec vos proches ; Horizon Workrooms pour organiser des réunions avec vos collègues, vos clients, vos fournisseurs et même - pourquoi pas - des formations dans le cadre scolaire et universitaire ; enfin Horizon Venues qui vous donnera la possibilité de participer à des événements sportifs ou à des concerts totalement virtuels.

Tous ces nouveaux mondes virtuels seront personnalisables et compatibles avec diverses applications. Par exemple, Workrooms pourra être lancé depuis Zoom.

(Image credit: Oculus)

Le Métavers est en route

Avec le changement de marque de Facebook en Meta, le leader mondial des interactions sociales veut imposer la réalité virtuelle dans tous les foyers mais aussi les entreprises qui utilisent déjà Facebook, WhatsApp ou Instagram. La plateforme Horizon a pour but de simplifier l’adoption d’un univers interconnecté entre sphères personnelles et professionnelles, où il sera possible d’échanger, de s’évader, de se divertir, de s’informer, de s’éduquer et de travailler. Le fameux Métavers.

Et avec un nouveau casque Oculus VR en préparation, la société compte bien accélérer le mouvement et démocratiser les concepts de réalité virtuelle et de réalité mixte, jusqu’ici considérés comme des niches.

La présentation d’Horizon Home les a d’ores et déjà ancrés dans la “vraie” réalité. Des applications comme Rec Room et VRChat permettent aujourd’hui à leurs utilisateurs de créer des avatars personnalisés et de se retrouver dans des pièces virtuelles. La plateforme Horizon pourrait étendre davantage cette virtualisation.

Bien sûr, Horizon Worlds ne réinvente pas la roue. Il y a toujours eu quelque chose de profondément satisfaisant et thérapeutique dans la création de mondes virtuels - comme le démontrent les succès de Minecraft, ou encore plus loin dans le passé, de LEGO.

C’est toutefois le moment ou jamais pour un projet aussi vaste d’émerger, après deux ans marqués par la distanciation sociale et plusieurs périodes de confinement. L’essor du télétravail peut s’avérer une aubaine pour Horizon Workrooms, avec la création d’espaces professionnels à distance… mais aussi pour Venues qui servirait d’alternative solide aux industries du spectacle et de l’événementiel durablement touchées par la fermeture des salles et l’annulation de salons depuis 2020.