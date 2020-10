Honor dévoile deux nouveaux téléphones à prix abordable et qui supportent les applications Google

Honor, la filiale du constructeur chinois Huawei, a elle aussi touchée par le ban ayant visé la marque à la mi-2019. Ce qui ne l'empêche pas de lancer sur le marché deux nouveaux smartphones. Avec surprise, nous avons appris qu'ils embarquaient avec eux les applications principales de Google, notamment Maps, Gmail et le Play Store.

L'embargo américain ne semble pas avoir arrêté la société, puisqu'elle vient d'annoncer deux nouveaux modèles Google-friendly : le Honor 9X Lite et le Honor 20e. Les deux sont des versions abordables de modèles préexistants - respectivement l'Honor 9X et l'Honor 20. Si nous ne savons pas exactement pourquoi ils échappent à l'interdiction de Huawei, nous pouvons supposer que leur statut de smartphone à petit budget ou leurs spécifications plutôt dépassées octroient ce droit bienvenu pour la société.

Le Honor 9X Lite et le Honor 20e sont tous les deux fixés au prix de vente de 179,90 €. Ils sont donc très abordables et, entre leurs caractéristiques techniques et la présence du Google Play Store, ils pourraient valoir la peine d'être considérés. Ils sont d'ailleurs d'ores et déjà disponibles à la vente sur Amazon, et directement depuis le site web d'Honor

Présentation du Honor 9X Lite

Le Honor 9X Lite dispose d'un grand écran FHD+ de 6,5 pouces sur lequel se trouve une encoche assez large en haut.

Le téléphone dispose de deux caméras à l'arrière - une caméra principale de 48 Mpx et une autre de 2 Mpx - tandis qu'à l'avant se trouve un objectif de 8 Mpx, non logé dans un module pop-up comme celui des autres Honor 9X.

Alimenté par une batterie de 3 750 mAh, le modèle dispose d’un processeur Kirin 710, de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage ; il fonctionne sous Android 9, son logiciel est donc légèrement dépassé.

Vous pouvez consulter la page du produit sur le site web d'Honor ici.

Présentation du Honor 20e

L'Honor 20e est quant à lui un téléphone, avec un écran FHD+ de 6,2 pouces et une petite encoche en forme de goutte en haut.

Cet appareil est équipé de trois caméras à l'arrière - une principale de 24 Mpx, un ultra grand angle de 8 Mpx et un capteur de profondeur de 2 Mpx - à l'avant, se trouve un objectif de 8 Mpx.

La capacité de la batterie est ici de 3 400 mAh, ce qui est selon nous trop peu. Il possède le même processeur Kirin 710 que le 9X Lite, et est doté d'une mémoire vive de 6 Go et d'une capacité de stockage de 64 Go. Le téléphone ne comprend qu'un port micro USB, au lieu du port USB-C si indispensable aujourd'hui. Une connectivité moindre qui rendra votre recharge un peu lente.

Les autres spécifications du produit sont visibles sur cette page.