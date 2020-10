Google Pixel 4a 5G vs Google Pixel 5 : et le meilleur rapport qualité-prix est décerné à…

Le Pixel 4a a été lancé en août dernier après un très long suspense orchestré par Google. Quelques mois plus tard, nous avons le droit à une nouvelle version, lancée aux côtés du Google Pixel 5. On pourrait penser que le petit plus de ce Pixel 4a 5G se résume à la prise en charge des réseaux 5G. Mais, nous ferions une grossière erreur en mettant de côté ses spécifications élevées.

Le Pixel 4a 5G coûte un peu plus cher que son prédécesseur 4G LTE, et pour cause : il est livré avec quelques améliorations, passant d'une puce Snapdragon 730G à la Snapdragon 765G et ajoutant un second objectif à l’arrière (ultra grand angle). Autres évolutions majeures : l'écran OLED de 6,2 pouces du 4a 5G élargit le 5,8 pouces du 4a original, et sa batterie massive de 3 800mAh lui donne plus de confort en comparaison des 3 140mAh alimentant le 4a.

Le nouveau smartphone dispose également de 6 Go de RAM et du tout nouveau système d’exploitation Android 11. Il conservera, en revanche, les 128 Go de stockage de son prédécesseur.

Introducing #Pixel4a5G!6.2" OLED display. Ultrawide lens. A more powerful battery. And even a headphone jack.

Une réelle valeur ajoutée qui se traduit par une hausse du prix conséquente. Comptez 150 € de plus que le Pixel 4a pour vous procurer son « petit frère » 5G, soit exactement 499 €. Il reste une alternative abordable et séduisante face au Pixel 5 vendu à 629 €. Encore faudra-t-il vous montrer patient, le Pixel 4a 5G devant être livré en Europe à partir du 19 novembre. Là où le Pixel 5 sortira un mois avant, le 15 octobre.

Avec le Pixel 4a 5G à disposition, pourquoi acheter un Pixel 5 ?

Compte tenu des mises à jour offertes par le Pixel 4a 5G à un tarif restant décent, la question que nous finissons par nous poser est : pourquoi choisir le Pixel 5 de Google, 130 € plus cher ?

Le Pixel 5 possède en effet le même processeur Snapdragon 765G, une double caméra arrière (un objectif principal 12.2 Mpx f/1.7 et un ultra grand angle 16 Mpx f/2.2), ainsi qu’Android 11 prêt à l'emploi.

Reste que le téléphone le plus cher embarque aussi un écran de 6 pouces, certes plus petit mais avec un taux de rafraîchissement de 90Hz. Ce qui le rend bien plus fluide que celui du 4a 5G à 60 Hz. L’écran du Pixel 5 brille de même par sa solidité renforcée (grâce à Gorilla Glass 6 vs Gorilla Glass 3 pour le 4a 5G). Vous bénéficierez enfin de 8Go de RAM et d’une batterie de 4 000 mAh en préférant le Pixel 5.

A vous de voir donc où se placent vos exigences. Le Pixel 5 s’impose comme un meilleur lecteur multimédia, mais le 4a 5G vous propose un photophone plus accessible.