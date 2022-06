Garmin dévoile ses nouvelles montres Forerunner 955 et 255

Après des mois de spéculation intensive, Garmin vient d’introduire deux nouvelles séries de montres : les Forerunner 955 et 255. L'entreprise a dévoilé deux modèles 955 - la Garmin Forerunner 955 Solar et une option non-solaire - tandis que la série 255 comprend les 255 et 255s (incluant chacune une édition standard et une variante avec stockage musical). Soit six montres inédites au total.

Ces smartwatches multisports équipées pour le triathlon ont déjà toutes les chances de figurer dans notre classement des meilleures montres Garmin.

Que valent les Garmin Forerunner 955 ?

(Image credit: Matt Evans)

Parlons caractéristiques techniques, en commençant par la Garmin Forerunner 955 Solar. Proposé au prix de 649,99 € en France, ce modèle intègre la technologie de recharge solaire Power Glass, développée par Garmin afin de garantir une autonomie de 20 jours. Le prix de la version non solaire est de 549,99 € actuellement.

Les versions solaire et non solaire de la montre sont dotées d'écrans tactiles en plus du design à cinq boutons caractéristique de Garmin. Garmin affirme que les boutons peuvent être utilisés "séparément ou en conjonction avec l'écran tactile", autrement dit vous pouvez utiliser l'un ou l'autre. Ce choix est agréable mais plutôt superflu : je ne peux m'empêcher de me demander ce qui aurait pu être intégré à la montre si l'écran tactile avait été supprimé.

Pour le reste, les deux montres se révèlent parfaitement identiques. La prise en charge du GPS multibande apparaît plus précise que jamais, et l'autonomie de 49 heures en mode GPS permet de faire face aux courses d'endurance les plus longues. Elles proposent des cartes couleur (mais pas topographiques) mettant en évidence les différents points d'intérêt du parcours, ainsi que les technologies PacePro et ClimbPro, issues des modèles Garmin précédents… pour offrir un guidage rigoureux.

L’état de préparation sportif, récemment remanié par Garmin, est essentiellement un indicateur de votre niveau de repos et de récupération. Une jauge pleine signifie que vous êtes prêt à relever un grand défi, tandis que si vous vous trouvez dans le rouge, il vaut mieux laisser les semi-marathons / marathons pour un autre jour. Le statut VRC, ou "variabilité de la fréquence cardiaque", suit en permanence votre rythme cardiaque pendant le sommeil pour vous aider à "mieux gérer votre récupération et à obtenir une image globale de votre bien-être".

Ces deux statistiques optimisées occupent désormais une place de choix dans le menu des données vitales, qui se révélera familier aux porteurs fidèles des appareils Garmin. La nouvelle fonction "Rapport matinal" recommande également des séances d'entraînement en fonction de vos objectifs, vous indique la météo du jour et vous informe de l'état de votre sommeil et de votre VRC de la veille.

Un nouveau widget Course est également présent, qui, selon Garmin, vous permet de "visualiser les informations pour vous préparer à la prochaine course - incluant une prévision de vos performances, la météo attendue et un compte à rebours jusqu’au jour J. Une fois qu'une course est programmée, les entraînements quotidiens suggérés s'adaptent en fonction de l’état de l'athlète", ce qui est inclus dans votre rapport du matin.

Qu’en est-il des Garmin Forerunner 255 ?

(Image credit: Matt Evans)

La série Garmin Forerunner 255 comprend quatre modèles différents : les Forerunner 255 et 255 Music, qui mesurent 46 mm de diamètre, et les Forerunner 255s et 255s Music, plus petits de 5 mm et de 41 mm de diamètre. Mis à part la taille compacte des modèles 255s, les deux montres révèlent des caractéristiques assez identiques. Elles partagent toutes deux une autonomie de 14 jours et de 30 heures en mode GPS, de même aucune ne dispose de l'écran tactile des Forerunner 955.

Le prix des Garmin Forerunner 255 et 255s est de 349,99 €. Les modèles 255 Music et 255s Music, qui peuvent stocker jusqu'à 500 chansons en plus de se connecter à Spotify, Deezer et Apple Music à partir de votre smartphone, sont proposés au prix de 399,99 €.

Même s'ils sont dépourvus d'écran tactile, ces modèles un peu plus dépouillés intègrent de nombreuses fonctionnalités des 955, notamment le rapport matinal, le widget Course et le statut VRC. Le GPS multi-bandes offre le même suivi amélioré sur différentes bandes satellites, tandis que vous pouvez basculer entre plusieurs profils sportifs en appuyant sur un seul bouton pendant que vous vous entraînez - ce qui s’avère idéal pour les triathlètes et autres athlètes multidisciplinaires.

Toutes les mesures et fonctions habituelles de santé de Garmin sont présentes, comme le contrôle de l'oxymètre de pouls, la VO2 Max, le suivi de l'entraînement et Garmin Coach. Les montres 255 peuvent utiliser PacePro pour vous guider pendant votre course, mais il n'est pas fait mention de ClimbPro, ce qui signifie qu'elles ne pourront pas vous informer sur les côtes à venir comme le fait la montre 955. Vous pourrez également planifier des itinéraires sur des services tels que Strava et les synchroniser avec votre montre.