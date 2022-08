Le Google Pixel 7 pourrait s’accompagner de plusieurs accessoires innovants

Le Google Pixel 7 a été annoncé pour la première fois lors de la conférence Google IO en mai dernier. Mais nous ne savons pas encore tout sur la fiche technique du prochain smartphone phare de la firme. Pour autant, nous avons récemment découvert de nouveaux indices sur ce dernier, via la mise à jour de la documentation de débogage pour appareils Android.

Comme le rapporte Android Police (opens in new tab), ladite documentation mentionne un capteur à effet Hall. Il s'agit d'un capteur capable de détecter la présence d'une coque ou de tout autre accessoire associé à un smartphone. Une telle fonctionnalité permet d’automatiser plus d’options et élargit le catalogue d’accessoires mobiles pour les constructeurs qui décideraient de l’adopter. Un vrai extra donc pour la gamme Google Pixel.



Bien que ce ne soit peut-être pas la plus grande amélioration que le Pixel 7 pourrait éventuellement obtenir par rapport au Pixel 6, cela montre que Google pense aux moindres détails pour populariser son futur photophone - et qu'il considère également un écosystème Pixel plus large.

Tout sera révélé - probablement - à un moment donné en octobre, et nous vous apporterons bien sûr tout ce que vous devez savoir lorsque le Pixel 7 sera mis en vente.

Tous les regards sont tournés vers le Pixel 7

Ces dernières années ont été difficiles pour la série mobile Google Pixel, mais le sentiment général est que le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro représentent les meilleurs combinés que Google ait sortis jusqu'à présent - même si les chiffres de vente n'ont pas vraiment donné à Apple ou Samsung de quoi s'inquiéter.

Cela signifie que le Pixel 7 doit frapper plus fort encore. Nous savons que le processeur principal va bénéficier d'une mise à niveau significative, avec une plus grande fluidité dans l’exécution des applications et l’usage de l’IA.

Il a été question de quelques mises à niveau de la caméra, bien qu'une grande partie de l'amélioration en termes de prise de vue et d'enregistrement vidéo pourrait être faite du côté du support logiciel - le point fort des smartphones Google depuis des années.