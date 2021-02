Forza Horizon 4 arrive sur Steam - quand pourrez-vous lancer une course exactement ?

Forza Horizon 4, sans doute l'un des meilleurs jeux sur Xbox Series X, débarquera sur la plateforme Steam le 9 mars 2021 - une première pour la franchise.

Le jeu est initialement sorti sur Xbox One et sur les PC Windows 10 le 28 septembre 2018. Depuis, Forza Horizon 4 a reçu un certain nombre de mises à jour notables qui en font l’une des simulations sportives les plus riches de 2021.

Divers packs de véhicules et des extensions autonomes téléchargeables ont été ajoutés au titre. A l’instar de Fortune Island et de LEGO Speed Champions. Vous trouverez de même de nouveaux modes en ligne tels que le Battle Royale The Eliminator. Un pack de voitures Hot Wheels Legends sera prochainement ajouté, sans que la date de sortie n’ait encore été révélée cette fois-ci.

Passez à la vitesse supérieure

Forza Horizon 4 vous permet de tester les différents circuits de Blighty, aussi connu sous le nom de Grande-Bretagne. Le jeu livre des environnements réalistes grâce à son système météorologique dynamique, qui couvre les quatre saisons : l'hiver, l'été, le printemps et l'automne. Chaque saison transforme radicalement la carte du jeu et offre de nouveaux défis et événements.

L'intégration de Forza Horizon 4 dans le catalogue Steam ne s’avère pas trop surprenante, même si c'est une excellente nouvelle pour les joueurs PC. Ces derniers mois, Microsoft a lentement commencé à transférer ses franchises exclusives du Microsoft Store Microsoft vers la boutique numérique de Valve. Comptons Halo: The Master Chief Collection et Sea of Thieves parmi les exemples les plus récents. Ces deux titres ont attiré une multitude de nouveaux joueurs de par leur disponibilité sur Steam.

Il est clair que Forza Horizon 4 ne pourra que bénéficier de l'accessibilité à un plus grand nombre de joueurs, et grâce au support cross-play, les utilisateurs du service Steam pourront défier leurs amis évoluant sur Xbox, Windows 10 ou via le cloud gaming Android via un abonnement Xbox Game Pass Ultimate.