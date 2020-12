Faut-il acheter un vidéoprojecteur LCD Epson ?

Si vous avez déjà rêvé de posséder votre propre home cinéma, vous devrez un jour acheter un vidéoprojecteur. Rien de mieux pour un cinéma à domicile qu'une image géante de 100 pouces ou plus : la question est donc de savoir quel projecteur acheter.

La réponse dépendra en grande partie de deux facteurs : l'espace et le budget. Si vous voulez une expérience home cinéma complète, l’idéal serait bien sûre une pièce dédiée où vous pouvez contrôler entièrement la lumière ambiante.

En ce qui concerne le budget, le haut de gamme du marché des projecteurs est dominé par Sony et JVC, mais lorsqu'il s'agit de modèles plus abordables, Epson est le fabricant de projecteurs qui se place au-dessus de tous les autres.

La première raison qui fait d’Epson le fabricant de projecteur le plus populaire est l'économie d'échelle. En tant que premier fabricant de projecteurs au monde, Epson peut proposer des modèles de qualité à des prix très abordables.

L'autre raison est qu'Epson utilise des panneaux LCD dans ses projecteurs, et que cette technologie est plus flexible en termes d'installation par rapport aux modèles DLP de concurrents tels que BenQ et Optoma.

Si vous avez attrapé le virus du home cinema, vous avez peut-être déjà été tenté par l'un des vidéoprojecteurs d'Epson. Dans cet article, vous trouverez une présentation de la marque Epson ainsi que notre avis, un aperçu de ce qui la distingue de la concurrence, et enfin toutes les dernières offres de la société sur ses vidéoprojecteurs.

Les avantages des vidéoprojecteurs LCD

Epson n'a guère besoin d'être présenté, et le géant japonais fabrique toutes sortes de vidéoprojecteurs, des appareils de qualité moyenne que l'on voit souvent dans les salles de classe aux modèles plus sophistiqués destinés au marché du home cinéma.

Cette dernière catégorie offre un large choix de projecteurs, allant des projecteurs 1080p de base aux versions haut de gamme qui prennent en charge la 4K et les contenus HDR. Ils ont tous en commun la technologie 3LCD de la société, qui utilise trois panneaux LCD pour produire les images.

Epson est le plus grand fabricant à utiliser cette approche, ses principaux concurrents Optoma et BenQ utilisant tous deux le DLP à la place. L'avantage des trois panneaux LCD - un pour chacune des trois couleurs primaires que sont le rouge, le vert et le bleu - est qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser une roue chromatique.

Ainsi, les vidéoprojecteurs LCD ne souffrent pas des artefacts arc-en-ciel qui nuisent aux projecteurs DLP monopuces. À l'inverse, un projecteur LCD n'est pas aussi précis que son homologue DLP car les trois panneaux doivent être alignés.

Le plus grand avantage de l'écran LCD par rapport au DLP est sa souplesse d'installation. Les vidéoprojecteurs Epson sont équipés de commandes complètes de l'objectif avec mise au point, décalage et zoom. Les modèles haut de gamme comprennent même des commandes motorisées et offrent des mémoires d'objectif pour différents rapports d'aspect.

En termes de limitations, la technologie a un temps de réponse plus lent que le DLP - un peu comme les téléviseurs LCD - et donc la gestion des mouvements n'est pas aussi bonne. De plus, le faisceau lumineux d'un projecteur LCD n'est pas étanche, ce qui peut occasionnellement provoquer ces redoutables taches de poussière.

Comme pour tous les vidéoprojecteurs de la gamme de prix inférieure à 5 000€, les modèles HDR 4K d'Epson ne sont pas des modèles 4K de base. Ils utilisent des panneaux LCD 1080p et se servent ensuite du décalage des pixels pour augmenter la résolution perçue avec un signal 4K. Epson appelle cela par euphémisme le 4K PRO-UHD, mais c'est plus communément connu sous le nom de "wobulation".

(Image credit: Epson)

Dois-je acheter un projecteur Epson ?

Si vous prévoyez de vous créer un système home cinéma, Epson vous couvre quels que soient vos besoins ou votre budget. Il existe des vidéoprojecteurs 1080p à prix compétitif pour ceux qui disposent de fonds limités, et des modèles très lumineux pour les salles aux murs blancs ou à la lumière ambiante.

Les vidéoprojecteurs home cinéma haut de gamme prennent en charge la 4K et les contenus HDR, ainsi que l'interpolation des images pour améliorer le mouvement et possèdent un faisceau dynamique pour un meilleur rapport de contraste. Comme nous l'avons déjà mentionné, il existe également de nombreux contrôles d'objectifs et des fonctions de mémoire.

En termes de performances, ces projecteurs ne déçoivent pas non plus, et bien qu'ils ne soient pas en 4K natif, ils sont toujours capables de produire des images de grande taille, lumineuses et détaillées, d'une qualité cinématographique sans compromis. L'utilisation des trois panneaux LCD permet également aux projecteurs Epson de reproduire 100 % des gammes de couleurs Rec.709 et DCI-P3 avec une précision impressionnante.

La qualité de construction est souvent excellente, les modèles les plus coûteux comprenant une télécommande rétroéclairée et un cache-objectif motorisé pour éviter la poussière. Le modèle phare dispose même d'une option sans fil pour éviter les longs trajets de câbles HDMI.

Outre les limites inhérentes à la technologie LCD, la gamme de projecteurs home cinéma d'Epson offre des performances exceptionnelles, et les modèles haut de gamme offrent des spécifications inégalées, avec des fonctionnalités que l'on ne trouve pas sur les projecteurs qui coûtent deux fois plus cher.

(Image credit: Epson)

Combien coûtent les vidéoprojecteurs Epson ?

Quand il s'agit de faire un bon rapport qualité-prix, rien ne vaut un projecteur home cinéma Epson. La société propose des modèles qui conviennent à toutes les bourses, du projecteur d'entrée de gamme Home Cinema 1060 / EH-TW650 1080p à seulement 599,99 € aux projecteurs super lumineux comme le EB-FH06 à 799 €. Le modèle HDR 4K le moins cher est le Home Cinema 3200 / EH-TW7000 à 1 399 € tandis qu'au sommet de la gamme se trouve le Pro Cinema 6050UB / EH-TW9400, qui offre un ensemble complet pour 2 799€.

Même si le prix et les caractéristiques techniques d'un projecteur en disent long, le plus important reste de savoir comment le produit fonctionne réellement et ce que TechRadar pense des derniers modèles d'Epson.

Nous avons passé en revue les projecteurs home cinéma Epson dans plusieurs gammes de prix - et vous pouvez consulter nos avis complets en cliquant sur les liens ci-dessous :

Epson Pro Cinema 6050UB (EH-TW9400)

Ce superbe projecteur home cinema offre une combinaison gagnante de performances et de spécificités haut de gamme. Bien qu'il ne soit pas techniquement en 4K, il produit des images HDR lumineuses, détaillées et vives, son prix est abordable et ses caractéristiques font honte aux modèles qui coûtent deux fois plus cher.

Epson Home Cinema 4010 (EH-TW7400)

Ce projecteur de qualité n'est peut-être pas un 4K de base, mais il fournit une action HDR claire, contrastée et impressionnante. Il n'a pas autant de fonctions que le TW9400, mais il est difficile de contester la combinaison de caractéristiques essentielles et d'images cinématographiques.

Epson Home Cinema 3800 (EH-TW7100)

Bien qu'il ne soit pas en 4K natif, ce modèle HDR lumineux et dynamique gère tout de même des images grand écran détaillées, contrastées et colorées. Son fonctionnement est silencieux, et il est équipé de haut-parleurs intégrés et du Bluetooth, ce qui le rend idéal pour la plupart des salles de séjour.