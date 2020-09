Fall Guys adopte le logiciel anti-triche de Fortnite - dites adieu aux hacks et cheat codes

Lorsqu'un jeu devient particulièrement populaire, se laisser tenter par des cheat codes et autres programmes de type « trainer », pour gonfler son score, s'ensuit inévitablement. Avec plus de 7 millions de ventes sur Steam, Fall Guys: Ultimate Knockout a sans surprise attiré de nombreux grugeurs. Et cela commence à avoir un impact sur le plaisir ressenti par sa communauté de joueurs.

Le studio Mediatonic a promis début août qu'il travaillait sur une solution permettant de stopper ces débordements. Celle-ci est en passe de nous parvenir sous la forme d’une mise à jour intégrant le même logiciel anti-triche que Fortnite. Une réactualisation du jeu qui serait opérée dans les deux prochaines semaines.

We're really sorry about the cheating problem!We're expanding the current detection system this week to improve thingsWe also have a BIG update in the next couple of weeks that adds the same anti-cheat used by games such as FortniteThanks for bearing with us![Not BeanBot]September 6, 2020