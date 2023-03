Elon Musk travaillerait sur un ChatGPT anti-wokisme et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'IA

L'explosion de popularité du chatbot d'intelligence artificielle ChatGPT suscite l'admiration et la crainte (juste un peu) et de plus en plus d'entreprises se précipitent pour l'intégrer à leurs produits le plus rapidement possible. Meta et Twitter seront probablement les prochains à se lancer dans la course à l'IA dans la Silicon Valley, et personne ne semble savoir quelles en seront les conséquences pour les utilisateurs.

Nous avons déjà été témoins des dysfonctionnements du nouveau Bing de Microsoft alimenté par ChatGPT et de la rapidité avec laquelle Microsoft a dû agir pour tenter de résoudre les problèmes auxquels le chatbot était confronté. Une grande partie des corrections à apporter étaient centrées sur la façon dont les gens interagissaient avec l'intelligence artificielle de Bing, sur le fait qu'ils tentaient de " casser " le robot, d'obtenir des réponses inexactes et sur la façon dont le robot paniquait lorsqu'il était confronté à sa propre existence. Tous ces problèmes ont dû être réglés rapidement en raison de l'urgence avec laquelle le produit a été déployé.

Si l'on ne fait pas preuve de clairvoyance, il est probable que nous continuerons à voir de nombreuses erreurs (et des corrections précipitées), car la technologie de l'IA entre les mains du grand public est imprévisible et parfois source de discorde. Les employés de Google eux-mêmes ne sont pas fans de sa version Google Bard, par exemple.

Il est donc un peu inquiétant de voir les géants des médias sociaux commencer à s'intéresser à ce boom de l'IA.

Twitter envisagerait de mettre en œuvre l'IA sur sa plateforme en développant une alternative à ChatGPT. À la fin de l'année dernière, Elon Musk, PDG de Twitter, a critiqué OpenAI - les développeurs de ChatGPT - pour avoir mis en place des garanties qui empêcheraient le chatbot de produire des réponses susceptibles d'offenser les utilisateurs.

Ceci incluait la répétition par le bot d'insultes raciales, d'idéologies sexistes ou la rédaction de contenus inappropriés. Musk a qualifié les mesures de protection de ChatGPT de "formation de l'IA au wokisme", ce qui, bien que bizarre à dire, pourrait nous donner un aperçu de ce que pourrait être son propre chatbot.

Musk aurait recruté Igor Babuschkin, un chercheur qui a récemment quitté l'unité DeepMind AI de la société de brevets Alphabets de Google, et qui est spécialisé dans les modèles d'apprentissage automatique qui alimentent les chatbots comme ChatGPT. Nous ne savons pas exactement comment l'IA pourrait être injectée dans Twitter, mais les précédents commentaires de Musk, qui dénonçait les limites mises en place par OpenAI, nous font craindre que sa mise en œuvre puisse être offensante, désobligeante et carrément toxique.

Facebook a rejoint le chat

Twitter n'est pas la seule plateforme de médias sociaux à s'intéresser à l'IA. Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a publié un message annonçant la création d'un nouveau groupe au sein de Meta (la société mère de Facebook), qui se concentrera sur "l'IA générative" pour améliorer ses produits.

L'objectif semble être de créer ses propres outils alimentés par l'IA à court terme (probablement à l'instar des tentatives de Microsoft et de Google) et, à plus long terme, d'intégrer l'IA de manière plus complexe dans Whatsapp, Facebook Messenger et Instagram. Cela signifie, pour les sceptiques de ChatGPT et de l'IA, malheureusement, que peu de plateformes de médias sociaux vont être à l'abri des griffes d'une IA bâclée.

(Image credit: META)

L'annonce de Zuckerberg est un peu vague, mais certains des exemples qui nous sont donnés sont des filtres créatifs et des formats publicitaires sur Instagram et des fonctions de texte améliorées pour Whatsapp et Messenger. Zuckerberg admet qu'il y a beaucoup de "travail de base à faire" avant que ces fonctionnalités ne soient déployées, ce qui nous laisse espérer qu'elles seront mieux pensées que leurs prédécesseurs.

Une chose est sûre : il sera de plus en plus difficile d'éviter l'influence de l'IA et s'il y a une lueur d'espoir, c'est que les développeurs apprennent de leurs erreurs et de leurs mésaventures et qu'ils rendent cette technologie contagieuse meilleure, sans se presser. Malgré les mesures de protection en place, ChatGPT reste une bête sauvage à apprivoiser dans le meilleur des cas et est toujours enclin à cracher des propos haineux lorsqu'il est "cassé" ou sollicité de la bonne manière. L'idée que la rhétorique "anti-wokisme" de Musk s'infiltre dans quelque chose d'aussi complexe et imprévisible que la technologie de l'IA ne suscite que des inquiétudes pour la sécurité des utilisateurs qui participent activement à la sphère technologique émergente des chatbots IA, et pour ceux d'entre nous qui ne le font pas. Il semble que dans la course effrénée pour faire vite et mieux, les entreprises n'aient pas réfléchi à la manière dont la technologie se répandra dans des domaines plus généraux de l'internet ou dans des espaces qui ne sont pas équipés pour cela.

L'espoir est que ces développeurs proposent des outils utiles qui profiteront à la majorité des utilisateurs et resteront limités à leur objectif défini, bien que nous ne puissions pas en être sûrs pour l'instant et que se préparer au pire en espérant le meilleur soit une stratégie plus réaliste.



Si nous devions voir davantage d'IA s'infiltrer dans nos sphères de réseaux sociaux, nous devrions nous concentrer davantage sur la promotion de la transparence et de la sécurité pour les utilisateurs qui ne connaissent pas encore ChatGPT et ses versions émergentes, et ceux d'entre nous qui sont directement touchés par la propagande absurde " anti-wokisme " devraient se préparer à vivre une période turbulente en ligne.