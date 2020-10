DJI Mini 2 : une fuite spectaculaire révèle tout ce qu’il faut savoir sur le nouveau drone 4K

C'était inattendu : après des semaines de rumeurs croissantes sur le DJI Mini 2, le drone 4K semble avoir été entièrement dévoilé. Un YouTuber a en effet réussi à l’acheter (précocement) dans un magasin Best Buy.

On se souvient encore du DJI Mavic 2 affiché accidentellement dans une publicité Argos en 2018, eh bien le DJI Mini 2 fait plus fort puisqu’il s’exhibe déjà en rayon aux Etats-Unis, avant même sa présentation officielle. Le YouTuber Our Beatific World a ainsi exposé ses spécifications techniques et son design dans une vidéo Unboxing régulièrement visionnée. Ce dernier est tombé tout à fait par hasard sur une boîte « Fly More Combo » du DJI Mini 2 dans son Best Buy local, ce alors que le drone n’a toujours pas de page produit sur le site officiel DJI. A noter que le DJI Mini 2 lui aurait coûté 599,99 $ (et probablement le même prix en euros).

Que nous dit cette vidéo - qui, a priori n’est pas une intox - sur le DJI Mini 2, successeur du DJI Mavic Mini de 2019 ? Comme les spéculations l'ont laissé entendre jusqu'à présent, il s'agira d'un drone 4K avec un cardan 3 axes - qui pèsera exactement le même poids que son prédécesseur (249 g) et disposera d’un temps de vol de 31 minutes (une minute de plus que le modèle précédent). Reste une caractéristique majeure annoncée sur le dos de la boîte : le DJI Mini 2 offrirait une transmission OcuSync 2.0, ce qui lui donnerait une portée de 10 km.

(Image credit: Our Beatific World)

Un drone d’entrée de gamme qui lorgne sur le premium

Cette fonction est normalement réservée aux drones haut de gamme comme le DJI Mavic Air 2 et le DJI Mavic 2 Pro, en partie parce que ces drones sont destinés à des pilotes plus avancés. C'est donc une surprise de la voir sur ce qui apparaît comme le nouveau drone d'entrée de gamme de DJI - souvenez-vous que dans la plupart des pays, la législation sur les drones ne vous autorise à piloter le vôtre qu'en ligne directe.

Le DJI Mini 2 ressemble beaucoup au modèle de l’an dernier en termes de conception et embarquerait le même capteur et le même objectif qu'auparavant - un capteur 12 Mpx de 1/2,3 pouces avec une longueur focale équivalente à 24 mm et une ouverture de f/2,8. Le DJI Mini 2 intégrera, par ailleurs, le même contrôleur que le DJI Mavic Air 2, ce qui recoupe l'inclusion de la transmission Ocusync 2.0. Un contrôleur que nous avons déjà évalué et qui nous paraît confortable à tenir et rapide à connecter (du moins, au Mavic Air 2).

Our Beatific World mentionne de même un mode ActiveTrack, ce qui signifie que le drone inédit ne peut toujours pas suivre les sujets de la même manière que les modèles DJI plus coûteux. Il ne semble pas non plus y avoir de capteurs de contournement d'obstacles sur le DJI Mini 2, ce qui n'est pas surprenant étant donné qu'il ne doit pas dépasser 249 g pour éviter d’être enregistré auprès des autorités de l'aviation civile comme la FAA aux États-Unis et la CAA au Royaume-Uni.

(Image credit: Our Beatific World)

Les seules vraies questions qui restent sans réponse demeurent de savoir exactement combien coûtera le DJI Mini 2 dans les différentes zones commerciales et quand son intronisation officielle aura lieu.

Le prix de base du DJI Mavic Mini était de 399 € à son arrivée en 2019. Ce qui laisse penser que le DJI Mini 2 (sans les accessoires Fly More) coûtera probablement 550 $ (et le même prix en euros). L’annonce du nouveau produit devrait prendre place sous peu et nous révélera assurément cette donnée.