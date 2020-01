Désolé iPad, la Samsung Galaxy Tab S6 5G est la première tablette 5G

Le monde découvre enfin sa première tablette compatible 5G. La Samsung Galaxy Tab S6 5G a été officiellement révélée le 29 janvier. Si elle demeure assez semblable à la Galaxy Tab S6 originelle, côté spécifications techniques et performances, elle suscite l’intérêt pour son ouverture au nouveau standard de téléphonie mobile. La présentation officielle de la tablette Samsung, annoncée pour la première fois par nos confrères d’Android Central, intervient prématurément. Alors que nous l’attendions pendant l’événement Samsung Unpacked, prévu le 11 février.

La version 5G embarque 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, un processeur Snapdragon 855, un écran OLED de 10,5 pouces et un stylet S Pen inclus. Rien de bien différenciant avec la Tab S6 sortie fin 2019. Si ce n’est un modem tout neuf : le Snapdragon X50 5G remplace le X24 LTE.

La tablette est commercialisée dès le 30 janvier, en Corée du Sud exclusivement et au prix de 999 900 wons (environ 765 €). Nous ne savons pas encore si et quand la Galaxy Tab S6 5G sera déployée dans le reste du globe.

Apple plie mais ne rompt pas

Alors que Samsung remporte la bataille de l’innovation, Apple persiste à jouer le déni concernant le développement de la 5G. La firme de Cupertino aurait-elle raison ? Après tout, les réseaux 5G balbutient encore. Et si le Samsung Galaxy S10 5G permet d’atteindre un débit insensé à 1 Gb/s, celui-ci n’est possible qu’à l’intérieur de rarissimes zones à forte couverture.

Ces réseaux continuent de se développer en 2020 et devraient arriver à maturité vers la fin de l'année, y compris en France. Des rumeurs laissent supposer qu’Apple lancerait un iPad 5G en octobre, selon sa cadence de production habituelle. Si cette spéculation s’avère erronée, Samsung pousserait alors sa domination sur ce marché 5G, au détriment d’iPad et même d’iPhone dépassés.

Via The Verge