Des jeux vidéo bientôt ajoutés au catalogue de Netflix ?

Netflix pourrait étendre son offre au-delà de la mise à disposition des meilleurs films et séries disponibles en streaming. Ainsi, dès l’année prochaine, son catalogue pourrait inclure un large choix de jeux vidéo. C’est du moins ce que suggère sa plus récente embauche VIP, celle d’un ancien cadre d’Electronic Arts et de Facebook VR.

Netflix proposera donc des jeux vidéo en tant que catégorie distincte, à l’image des onglets documentaires ou télé-réalité. On ne sait pas encore si la société ajoutera des jeux existants ou en développera de nouveaux, mais comme l'a souligné Bloomberg, des offres d’emploi liés au développement de jeux sont apparues sur le site corporate de Netflix. Parmi les annonces les plus impactantes : la recherche d'un directeur de l'innovation produit qui aura pour mission de créer des contenus interactifs similaires à Black Mirror: Bandersnatch.

D'après le rapport de Bloomberg, cette nouvelle entité sera chapeautée par un profil très connu dans l’industrie gaming. Mike Verdu, récent vice-président du développement des jeux de Netflix, a porté auparavant la casquette de vice-président Facebook chargé des contenus Oculus, ou de cadre EA spécialisé dans le développement des jeux mobiles Sims, Plants vs. Zombies et Star Wars. Il s’est aussi distingué en tant que directeur créatif de FarmVille chez Zynga.

Nous sommes donc curieux de savoir quel type de contenu il va cultiver chez Netflix - qui compte bien étoffer son équipe gaming dans les mois à venir.

Vers une nouvelle augmentation de l’abonnement Netflix ?

Netflix semble considérer les jeux vidéo comme une nouvelle typologie de contenus attractifs pour enrichir son catalogue et se différencier de concurrents de plus en plus agressifs comme Disney+ et Amazon Prime Video. C’est aussi une stratégie développée par Apple, avec l’extension d’Apple Arcade et d’Apple TV+.

Bien que Netflix n’a mentionné aucune augmentation de ses tarifs dans les mois à venir, l’ajout d’un catalogue inédit de jeux vidéo pourrait encourager la compagnie à gonfler le prix de ses abonnements en 2022.

L'autre question est de savoir si Apple et Google s'opposeraient à ce que Netflix propose du contenu vidéoludique au sein de son service payant, les deux sociétés se montrant très restrictives en ce qui concerne l’usage des applications iOS et Android pour les services de cloud gaming - l’option xCloud du Xbox Game Pass Ultimate et Amazon Luna doivent contourner ces politiques en passant par un navigateur pour que les joueurs puissent faire tourner leurs catalogues sur smartphone.

Reste à savoir si les futurs jeux de Netflix feront l’objet d'un examen aussi rigoureux.