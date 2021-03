Quand et comment regarder Raya et le dernier dragon sur Disney Plus ?

Raya et le dernier dragon est la dernière superproduction de Disney à être diffusée sur le service de streaming Disney Plus. Elle sera disponible pour la plupart des abonnés internationaux en Accès Premium, à partir du vendredi 5 mars… sauf pour les spectateurs français qui devront probablement patienter jusqu’au 14 avril. Disney France espérant une levée des mesures sanitaires à cette période, et une sortie en salles du long-métrage.

Où et quand ? Date de sortie : 5 mars 2021 aux Etats-Unis, 14 avril 2021 en France

Avec les voix de : Kelly Marie Tran, Awkwafina, Gemma Chan, Daniel Dae Kim, Sandra Oh, Benedict Wong, Izaac Wang, Thalia Tran, Alan Tudyk

Réalisé par : Don Hall, Carlos Lopez Estrada



Raya et le dernier dragon se déroule dans le monde magique de Kumandra, une terre où humains et dragons vivaient autrefois ensemble dans la paix et l'harmonie. Une quiétude troublée par l’arrivée d'un fléau terrifiant - pour sauver l’humanité, les dragons sont appelés à se sacrifier. 500 ans plus tard, la menace est de retour bien décidé à achevée son œuvre et se débarrasser une bonne fois pour toutes des Hommes. La jeune guerrière solitaire Raya (Kelly Marie Tran) et son meilleur ami TukTuk (Alan Tudyk) doivent retrouver le dernier des dragons. Le film a d’ores et déjà reçu de multiples critiques élogieuses de la part de la presse spécialisée.

Raya et le dernier dragon bientôt sur Disney Plus ?

Toute personne résidant dans un pays ayant accès à Disney Plus - Amérique du Nord, Australie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, la plus grande partie de l'Europe continentale et plus encore - doit simplement se rendre sur le site web de Disney Plus pour souscrire au service. Il faudra encore ajouter 29,99 $ pour bénéficier de l’Accès Premium et visionner Raya et le dernier dragon dès le 5 mars.

En France, si les salles de cinéma rouvrent dans les semaines qui suivent, Raya et le dernier dragon pourrait être découvert sur grand écran. Puis sur Disney Plus dès le 4 juin.

Et si les salles de cinéma restent closes ? Il n’est pas impossible que Disney décide de programmer finalement Raya et le dernier dragon sur le service de streaming, peut-être pendant les vacances de Pâques 2021.

Qu'est-ce que l’Accès Premium de Disney Plus ?

Lancé en septembre 2020 à l'occasion de la sortie du remake live action de Mulan, l’Accès Premium permet de visionner en exclusivité les productions cinématographiques du géant du divertissement, via le service de streaming vidéo.

C'est une excellente option et Disney n'a pas ménagé ses efforts pour recréer l'expérience d’une salle de cinéma, Raya et le dernier dragon sera en effet disponible en résolution HDR/4K (Dolby Vision), avec un son Dolby Atmos immersif.

Bien sûr, les 29,99 $ additionnels requis pour débloquer la diffusion du film peuvent rebuter les téléspectateurs - c’est toutefois un montant légèrement supérieur au prix de deux places de cinéma (or vous pouvez voir et revoir le long métrage en famille), le coût du popcorn, des boissons et des snacks en moins. En France, l’Accès Premium n’a toujours pas été activé, nous ne savons donc pas si Raya et le dernier dragon sera accessible gratuitement ou via l'Accès Premium, dans le cas où les cinémas resteraient fermés en avril.

Disney Plus est déjà moins cher que les services de streaming concurrents comme Netflix, mais vous pouvez économiser encore plus en souscrivant un abonnement annuel qui vous donne droit à une réduction de 15 % sur la formule mensuelle. Vous paierez de ce fait 89,99 € au lieu de 107,88 €.



Mieux : si vous êtes abonné(e) à Canal Plus et au pack Ciné / Séries, Disney Plus est intégré gratuitement au sein de celui-ci. La chaîne cryptée distribue le service Disney sur l’ensemble des box internet. Vous n’êtes pas abonné(e) ? L’offre Canal Plus avec Disney Plus démarre à 24,99 € par mois (au lieu de 30,99 €), avec engagement pendant 2 ans. Le pack Ciné/Séries comprenant Disney Plus et aussi les chaînes OCS, lui, coûte actuellement 35,99 € par mois (versus 50,99 €) pendant 24 mois.