Comment regarder La Reine des Neiges 2 en streaming ?

La Reine des Neiges est à l’origine du refrain Disney le plus chantonné dans le monde. Si elle n’a pas réussi à relever l’exploit, sa suite a tout de même battu un record cette année. Celui de dépasser le milliard de dollars de recettes à l’international. Une popularité impressionnante qui se poursuit si l’on en juge le nombre de déguisements Anna, Elsa et Olaf portés par des mini-fans lors du dernier Mardi Gras (et très certainement en confinement).

La Reine des Neiges 2, en résumé Date de sortie : 20 novembre 2019

Réalisé par : Jennifer Lee, Chris Buck

Avec les voix de Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad

Durée : 104 minutes

Public : à partir de 3 ans



Après les événements de La Reine des Neiges, le royaume d’Arendelle semble enfin goûter au calme. Mais un nouveau danger rôde. Elsa, Anna, Kristoff, Sven, Olaf n’ont d’autre choix que de traverser la Forêt des Ombres et d’affronter leur passé pour rétablir l’équilibre.

Et quoi de mieux que l’un des plus beaux contes de la Maison de Mickey pour rendre ce confinement plus supportable, au moins pendant 1h44 ? Ça tombe bien : les disneyphiles français pourront voir ou revoir La Reine des Neiges 2 à partir du 31 mars prochain, sous format DVD, Blu-Ray ou VOD. Le film d’animation sera disponible à la location sur des plateformes comme Apple iTunes et Google Play Movies, pour la modique somme de 4,99 €. Pour l’obtenir définitivement en version numérique, via ces mêmes services, comptez 13,99 €.

Vous préférez attendre la diffusion prochaine du futur classique sur Disney Plus France ? Bonne chance ! En raison du principe de chronologie des médias, La Reine des Neiges 2 ne rejoindrait pas le catalogue prometteur du service SVOD avant novembre 2022 au plus tard.

Si vous êtes résident nord-américain, alors vous avez un peu plus de chance. En effet, pour accompagner ses abonnés coincés à domicile, Disney+ US a décidé de leur faire un cadeau monumental : inclure en avance La Reine des Neiges 2 dans la liste de ses nouveaux contenus phares. Aux Etats-Unis, il est donc possible de visionner les aventures intégrales d’Elsa et d’Anna depuis le 15 mars.

Vous avez anticipé l’arrêt total de toute activité et êtes rentré en France sans possibilité d’accéder à Disney+ US ? Il est possible de lever le géo-blocage de la plateforme en téléchargeant et en utilisant un VPN. Ce réseau privé virtuel modifie intelligemment votre adresse IP et votre localisation pour vous faire apparaître là où vous n'êtes pas, de manière anonyme.

