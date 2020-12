Cobra Kai saison 3 : date de sortie, bande-annonce et explications sur la fin de la saison 2

La saison 3 de Cobra Kai arrive officiellement sur Netflix en janvier 2021. Le tournage est déjà terminé, et vous pouvez d’ores et déjà profiter de quelques images ci-dessous. En fait, la production de la troisième saison était achevée avant même que Netflix ne rachète les droits de la série à Google - et il s’avère désormais confirmé que la saison 4 verra le jour.

À l'origine donc, la série a été diffusée sur YouTube Red en tant que programme destiné aux abonnés premium. Netflix a acquis les droits de la série et l'a automatiquement transformée en un succès mondial. La saison 3 de Cobra Kai est donc très attendue, surtout après le cliffhanger final de la saison 2. Nous vous parlons ici de tout ce que nous savons sur le retour de la série.

Attention, la lecture de ce qui suit vous expose à des spoilers de la saison 2.

A la fin de la saison précédente, la plupart des personnages sont abandonnés à un destin assez sombre. Johnny Lawrence perd le dojo Cobra Kai et la confiance de ses élèves, laissés entre les mains de son ex sensei, Kreese. Tandis que Miguel, son prodige, se retrouve en soins intensifs après qu'une confrontation au lycée ait mal tourné. De l’autre côté du tatami, la haine obsessionnelle de Daniel LaRusso met en péril l’avenir de sa famille.

Le succès de Cobra Kai sur Netflix n'est pas une surprise - l'affection pour la saga Karaté Kid se révèle éternelle, et parle à toutes les générations notamment grâce au remake de 2010. Les deux premières saisons de Cobra Kai font cependant abstraction de celui-ci et se concentrent sur le parcours des deux rivaux de la trilogie originale, 34 ans après leur dernier combat. Leur antagonisme est encore vif et impliquera plusieurs adolescents dans une lutte fratricide. Les épisodes se veulent tour à tour hilarants, émouvants, toujours surprenants, avec bien plus de fond et sans le manichéisme de la franchise des années 80.

Si vous êtes là depuis les débuts, ou si vous venez d’embarquer dans l’aventure via Netflix, voici tout ce que nous savons jusqu'à présent sur la saison 3 de Cobra Kai.

Cobra Kai saison 3, en résumé

Qu'est-ce que c'est ? Bojack Horseman avec plus de coups de pied au visage. Cobra Kai est la suite « directe » de Karaté Kid, la série approfondit l’histoire du premier film avec une réflexion sur la crise de la cinquantaine, pour les héros principaux.

Où puis-je la regarder ? Les saisons 1 et 2 sont déjà disponibles sur Netflix, la 3e arrive.

Les saisons 1 et 2 sont déjà disponibles sur Netflix, la 3e arrive. Quand pourrai-je la visionner ? Dès le 8 janvier 2021.

Season 3 @CobraKaiSeries premieres January 8, 2021 only @netflix Season 4 officially in training. Cobra Kai Never Dies #CobraKaiOnNetflix pic.twitter.com/0peIU8MccROctober 2, 2020

Vu le succès de la série, la commande d’une nouvelle saison était pratiquement garantie. La saison 3 de Cobra Kai sera officiellement diffusée sur Netflix à partir du 8 janvier 2021. William Zabka (Johnny Lawrence) l’a lui-même annoncé sur Twitter, avant d’informer les fans d’une saison 4 « actuellement en préparation ». Si vous êtes nostalgiques, vous allez pouvoir replonger dans l’aventure Karaté Kid encore deux années de plus (au moins).

Cobra Kai saison 3 : voici les premières images

Régalez-vous avec les premières images officielles de la saison 3 de Cobra Kai ci-dessus. On peut y voir Robby dans ce qui ressemble à un centre pour jeunes délinquants, et Miguel, toujours en sale état après l'horrible chute de la saison précédente. Nous avons également un focus sur Kreese, qui commence à faire plier les élèves du Cobra Kai par ses dérives autoritaires.

Bande-annonce et vidéos de Cobra Kai saison 3

Nous avons pu visionner un peu plus haut le teaser officiel de la saison 3 de Cobra Kai, dévoilant la date de programmation des épisodes inédits. Gardez-vous néanmoins de le visionner tant que vous n'avez pas vu la saison 2, car il est bourré de spoilers.

Netflix a depuis diffusé une bande annonce légèrement plus étoffée et composée de vieux extraits introduisant un autre personnage culte croisé précédemment dans Karaté Kid II.

Nous y apprenons que Daniel s’est envolé pour Okinawa, après les événements tragiques de la saison 2. Un endroit qu'il a visité pour la dernière fois en 1986. Cela ouvre la porte au retour de Chozen (Yuji Okumoto) et Kumiko (Tamlyn Tomita). Chozen est l’un des ennemis les plus redoutables de Daniel, Kumiko son premier flirt de vacances. Des questions persistent cependant : Johnny et Miguel seront-ils également intégrés dans l’intrigue d’Okinawa ? Quels sont les secrets que l’honorable sensei M. Miyagi cachait à LaRusso ?

Enfin, début décembre, la plateforme SVOD a mis en ligne un second trailer servant de transition entre les saisons 2 et 3. Nous y croisons tous les personnages clés et leurs enjeux au cours de ce futur chapitre.

Casting de Cobra Kai saison 3 : qui attendons-nous ?

Grâce au teaser partagé par M. Zabka, nous disposons dorénavant d’une image plus large sur la distribution de la saison 3 :

Daniel LaRusso: Ralph Macchio

Ralph Macchio Johnny Lawrence: William Zabka

William Zabka Miguel: Xolo Maridueña

Xolo Maridueña Amanda LaRusso: Courtney Henggeler

Courtney Henggeler Samantha LaRusso: Mary Mouser

Mary Mouser Robby Keene: Tanner Buchanan

Tanner Buchanan Moon: Hannah Kepple

Hannah Kepple Hawk: Jacob Bertrand

Jacob Bertrand John Kreese: Martin Cove

Il y a encore des intrigues en suspens pour quelques personnages que vous pourriez espérer retrouver - même si nous ne sommes pas sûrs à 100% qu'ils feront une apparition pour l'instant.

Robby Keene - le fils de Johnny - devrait être de la partie. Il a passé les deux dernières saisons à s'entraîner sous la direction de Daniel LaRusso. Responsable de l’accident de Miguel, nous l’avons quitté en fuite. Mais les premières images de la saison 3 montrent que ses responsabilités l’ont rattrapé.

Il y a aussi John Kreese, qui vient de récupérer la direction du dojo Cobra Kai. Sa place, mineure en saison 2, devrait devenir centrale en 2021. Il pourrait bien provoquer une collaboration inattendue entre Johnny et Daniel.

Ensuite, il y a la mère de Miguel, Carmen Diaz (Vanessa Rubio), qui devrait se retrouver dans un triangle amoureux avec Johnny et l’amour adolescent de ce dernier. La saison 2 s’achève en effet sur la possibilité d’un retour d’Ali Mills, héroïne de Karaté Kid interprétée par Elisabeth Shue et dont les fans nostalgiques attendent impatiemment des nouvelles.

Pour l'instant, il s'agit surtout de simples souhaits. Vous pouvez mettre tous ces personnages potentiels dans la pile des « peut-être », puisque Netflix a gardé confidentielle la liste complète des crédits à venir.