Cette mise à jour de Windows 11 ajoute de nouvelles fonctionnalités, mais ne corrige pas un bug gênant

La dernière version de Windows 11 continue son déploiement mouvementé, alors que de nouvelles fonctionnalités sont actuellement présentées en bêta… en même temps qu'un nouveau bug perturbant vient d’être découvert.

Windows 11 22H2 a été lancé il y a quelques semaines, le 20 septembre exactement, et a apporté une variété de changements comme l’ouverture d’onglets dans l'explorateur de fichiers et le retour de plusieurs fonctionnalités au sein de la barre des tâches. Aujourd'hui, avec la version 22621 (s'ouvre dans un nouvel onglet) en cours de développement, les utilisateurs auront droit à d’autres options implémentées dans l'explorateur de fichiers, un nouvel outil appelé Actions suggérées, et une variété de correctifs non liés à la sécurité. Vous pouvez télécharger cette version, à condition de vous être préalablement inscrit au programme Windows Insider.

Quelles sont les nouveautés ?

La plupart des fonctionnalités de la version 22621 seront déployées à l'échelle mondiale, à l'exception d'une seule : Actions suggérées, disponible uniquement aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Comme son nom l'indique, cette fonction permet de vous orienter vers les applications adéquates après avoir copié un certain type de texte. Microsoft donne l'exemple d'un numéro de téléphone copié, qui aura pour conséquence de vous suggérer le l’exécution d’un appel via Microsoft Teams. Si vous copiez une date, l'OS vous invitera à ajouter un événement dans l'application Calendrier.

L'explorateur de fichiers bénéficie de trois petits changements destinés à "améliorer" sa convivialité. Premièrement, les utilisateurs pourront épingler des fichiers et des dossiers importants sur la page d'accueil de l'application, afin d’y accéder rapidement. Deuxièmement, vous pourrez voir toutes les modifications récentes apportées aux fichiers partagés sous Microsoft OneDrive. Et troisièmement, l'explorateur de fichiers "fournira des suggestions personnalisées" en fonction du compte Microsoft 365 de l’utilisateur.

Pour les deux dernières fonctionnalités majeures, il y a très peu d'informations disponibles. Selon Microsoft, il existe un nouveau menu secondaire sur la barre des tâches. S’il y a trop d'applications ouvertes dans la barre des tâches, celles-ci déborderont sur ce menu contextuel plus compact, afin que vous n'ayez pas à faire défiler la barre inférieure pour les trouver. Enfin, les utilisateurs peuvent "partager leurs contenus vers plus de périphériques", mais on ne sait pas encore lesquels. Nous avons contacté Microsoft pour obtenir plus de précisions sur ces fonctionnalités. Cet article sera mis à jour si nous recevons une réponse.

Quant aux correctifs, il y en a 30 au total, allant de problèmes de polices affectant les caractères chinois à l'échec soudain du Microsoft Store après une mise à jour, en passant par des rechargements forcés du mode IE sur le navigateur Edge. Les descriptifs complets de ces correctifs sont disponibles sur la page Support de Microsoft (s'ouvre dans un nouvel onglet).

Des problèmes en suspens

Mais il semble qu'il reste encore plus à corriger, Microsoft ayant négligé un bug assez important. Selon un message publié sur la page Tech Community de l'entreprise, les vitesses de transfert de fichiers peuvent soudainement chuter jusqu'à 40% lors de la copie de fichiers volumineux (soit de plusieurs Go) sous Windows 11 22H2. Le transfert de ce même fichier vers un PC non 22H2 ne subit pas cette baisse de performances. L'auteur de l'article fournit une solution de contournement temporaire, mais n'a pas été en mesure de livrer la date de publication d’un correctif permanent.

Si ce bug est regrettable, il n'est pas surprenant sous Windows 11 22H2. Le système d'exploitation a connu un lancement mouvementé. Il y a environ une semaine, des rapports ont fait état d'une anomalie faisant planter les PC qui utilisaient le pilote audio Intel Smart Sound Technology.

Microsoft a déclaré que l’entreprise travaillait activement sur des correctifs majeurs, mais n'a communiqué aucun calendrier de déploiement.