Ces navigateurs web sont bien moins privés qu'ils ne le prétendent

Les internautes du monde entier se souciant de plus en plus de la protection de leurs données personnelles en ligne, beaucoup se reposent aujourd’hui sur le mode privé de leur navigateur web afin d'éviter d'être suivis.

Cependant, une nouvelle enquête de VPNoverview vient de nous révéler que le mode privé de nombreux navigateurs populaires, y compris Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox et Microsoft Edge, n'est pas aussi “privé” qu’il l’annonce.

Les utilisateurs de Chrome sont probablement familiers avec le mode incognito du navigateur. Si Google affirme ne jamais enregistrer leur historique de navigation, les cookies, données du site et autres informations saisies par formulaire, l’investigation de VPNoverview émet quelques doutes sur cette option visant à protéger votre anonymat. En effet, une fois le mode incognito activé, votre activité en ligne ainsi que votre localisation pourraient rester visibles pour votre fournisseur d'accès Internet (FAI), votre employeur ou votre école. Il en irait de même pour les sites que vous visitez ou sur lesquels vous vous connectez.

Dernier détail mais pas des moindres : ce mode "incognito" livrerait votre adresse IP, votre historique de navigation et les données liées à votre identité à divers services web et moteurs de recherche demandeurs.

Quel navigateur web installer pour protéger votre vie privée ?

Safari est le deuxième navigateur le plus populaire au monde, car il est préinstallé sur les appareils Apple. Tout comme Chrome, il dispose d'un mode de navigation privée qui n'enregistre pas l'historique de vos recherches. Toutefois, lorsque la navigation privée est activée dans Safari, le navigateur ne vous protège pas contre le fait que votre fournisseur d'accès Internet puisse surveiller votre historique de recherche, que votre école ou votre employeur se penche sur votre activité web et que votre adresse IP reste visible pour les sites Web ou les services en ligne que vous visitez.

Depuis que Microsoft a lancé l'année dernière le navigateur Edge basé sur Chromium, de plus en plus d'utilisateurs adoptent Edge, qui dispose également d'un mode de navigation "en privé". Ici encore, ce mode de navigation privée laisserait votre école, votre employeur ou votre fournisseur d'accès consulter vos activités en ligne. En outre, toutes les collections, tous les favoris et tous les fichiers téléchargés seront enregistrés et synchronisés sur l’ensemble de vos appareils connectés.

Quid de Firefox ? Le navigateur déployé par Mozilla a longtemps été présenté comme le navigateur le plus sécurisé. Les utilisateurs lui accordent d’autant plus leur confiance qu’il est géré par une organisation à but non lucratif. Pourtant, le mode de navigation privée de Firefox ne rend pas les utilisateurs anonymes vis-à-vis des sites web ou des fournisseurs d'accès à Internet - et si vous marquez un site depuis une fenêtre privée, il restera dans vos marque-pages, après avoir quitté votre session de navigation privée.

Bien que vous puissiez utiliser un navigateur anonyme pour protéger davantage votre vie privée en ligne, l'utilisation d'un VPN demeure un choix plus judicieux. Celui-ci vous permet de remplacer votre adresse IP par des coordonnées aléatoires, et toutes les données envoyées via vos appareils passeront par les tunnels de votre fournisseur VPN au lieu de transiter par votre FAI, votre entreprise ou votre école.