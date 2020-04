MacOS : un nouveau bug dévore l'espace libre du disque dur lorsque vous importez des photos depuis vos iPhone et iPad

Un bug inédit assez inquiétant vient d’être découvert sous macOS Catalina. Il affecterait le disque dur de votre Mac en remplissant l’espace de stockage disponible, rapidement et de manière alarmante.

Ce sont les développeurs de l'application NeoFinder qui ont dévoilé l’anomalie. Cette dernière provenant du programme Image Capture qui permet de transférer vos photos depuis un iPhone ou un iPad. Or actuellement, l’application se met à créer des fichiers de données vides qui viennent encombrer votre disque dur.

Lorsque vous utilisez l'application pour copier des photos, celles-ci sont généralement enregistrées au format HEIF. Toutefois, si vous décochez la case « Conserver les originaux », Image Capture convertit ces fichiers au format JPG, plus courant (et plus petit). Bien que cette opération soit censée aider à économiser de l'espace disque, le bug semble provoquer l’inverse du processus souhaité.

Qu'est-ce qui ne va pas ?

En regardant une photo convertie dans un éditeur hexadécimal, l'équipe de NeoFinder a repéré une section remplie de zéros - des données essentiellement vides. Après la conversion d’un fichier, l'outil de capture d'image de macOS Catalina, pour une raison quelconque, ajoute 1,5 Mo de données sur chaque photo - augmentant ainsi inutilement la taille du fichier.

Et si 1,5 Mo de plus ne représente pas un volume énorme, il suffit d’importer une galerie de 1000 photos pour perdre plus de 1500 Mo d’espace. Avec certains MacBooks qui ne disposent que de 128 Go de capacité de stockage, cela pourrait s’avérer très vite contraignant.

NeoFinder affirme qu'Apple est au courant du bug. La firme de Cupertino n’a pas encore communiqué sur le développement et la publication d’un correctif éventuel. Pour l'instant, vous pouvez éviter ce gaspillage en prenant soin de ne pas exécuter Image Capture pour importer vos photos.

Via 9to5Mac