Call of Duty: Black Ops Cold War : la PS5 condamnée à lancer par erreur la version PS4 ?

Celles et ceux qui auront la chance d’obtenir une console PS5, malgré les ruptures de stocks annoncées, devraient faire face à un autre problème de poids. Celui de se retrouver avec la version PS4 de Call of Duty: Black Ops Cold War, par erreur. Ce qui les priverait des incroyables améliorations graphiques apportées par la next-gen.

Mais comment une telle inversion est-elle possible ? Eh bien, comme l'a rapporté Eurogamer, si vous achetez le pack Cross-Gen ou l'édition Ultimate de Call of Duty: Black Ops Cold War depuis le PlayStation Store, vous repartez avec les deux versions du jeu intégrées, pour PS5 mais aussi pour PS4. Ces éditions permettent à n’importe quel joueur de télécharger des parties spécifiques du jeu, comme la campagne solo ou les modes multijoueur et zombies. Toutefois, si vous sélectionnez « Télécharger tout », vous installerez intégralement les versions PS4 et PS5 du jeu. Curieusement, la PS5 lancera alors par défaut les fichiers PS4 de Call of Duty: Black Ops Cold War.

Ce problème a été signalé par les premiers acquéreurs de la PS5 et du nouvel opus CoD, sortis le 12 novembre aux Etats-Unis notamment.

Heureusement, le support client d’Activision est conscient du problème et a réagi rapidement en livrant quelques astuces pour exécuter la bonne version du jeu depuis la PS5.

Ainsi, les joueurs PS5 sont invités à sélectionner la tuile de Call of Duty: Black Ops Cold War présente sur l’interface d’accueil. Une fois le menu du jeu ouvert, il est nécessaire de faire défiler les options vers le bas jusqu’à atteindre la fonction « Jouer ». À partir de là, appuyez sur les trois points associés et choisissez la version « PS5 | Full | Call of Duty : Black Ops Cold War ». Il s’agit de la bonne édition du jeu si vous utilisez la console next-gen de Sony.

Nous avons déjà déploré la complexité du processus d'achat de Call of Duty: Black Ops Cold War, mais ce problème semble être uniquement lié à la version PS5. Il n’apparait pas, en effet, sur les éditions Xbox Series X ou Xbox Series S car la console de Microsoft installe la version adéquate en passant directement par Smart Delivery.