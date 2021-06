Breath of the Wild 2 : attention, le titre complet du nouveau jeu Zelda peut vous spoiler

Nintendo se retient de révéler le titre complet officiel de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, car il pourrait dévoiler une partie de l’intrigue comme du gameplay.

Bill Trinen, de Nintendo Treehouse, a confirmé que le nouvel opus ne s’appellera pas "Breath of the Wild 2" lors d'une récente discussion avec IGN. Un choix qui aurait pu grandement simplifier les choses.

"Quant à savoir pourquoi nous gardons secret le titre inédit, eh bien tout le monde sait que les noms dans Zelda ont leur importance", avance-t-il. "Même les sous-titres commencent à donner des petits indices sur ce qui va peut-être se passer".

Trinen juge légitime que les fans aient pris l'habitude d'identifier le futur chapitre de la franchise en tant que Breath of the Wild 2 : "c’est un raccourci naturel, les joueurs ont besoin d’échanger autour du jeu et c’est la manière la plus rapide de le nommer".

Cependant, malgré l'utilisation répandue de ce titre au sein de la communauté nintendophiles, les développeurs, eux, continuent de faire référence au prochain monde ouvert de la Switch, comme "la suite de Breath of the Wild".

Trinen n'a pas indiqué quand Nintendo officialisera cet énigmatique titre, mais il est probable que ce ne sera pas avant la sortie du jeu. Bien qu'il n'y ait pas encore de date de lancement exacte, Nintendo vise clairement un déploiement en 2022.

De quoi ça parle ?

Nous avons eu droit à un aperçu de Breath of the Wild 2 lors de la conférence Nintendo de l’E3 2021, incluant notamment la diffusion d'une nouvelle bande-annonce. Comme on pouvait s'y attendre, celle-ci délivre peu de détails sur l'histoire du jeu. Nous avons en revanche une première vision alléchante d'Hyrule, comme de l’équipement inédit qui sera exploité par Link.

Si vous l'avez manqué, vous pouvez rattraper le visionnage de ce trailer ci-dessous :

Breath of the Wild 2 sera une exclusivité Nintendo Switch, faisant suite au jeu universellement acclamé Breath of the Wild, sorti en même temps que la Nintendo Switch originale.

Via IGN