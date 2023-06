BioWare met de côté Star Wars : The Old Republic et se concentre sur Mass Effect et Dragon Age

Les fans attendent avec impatience la sortie du troisième volet de Star Wars : Knights of the Old Republic . En attendant, BioWare continue de maintenir son MMO Star Wars : The Old Republic. Cependant, le studio souhaite déléguer cette tâche afin de se concentrer sur les prochains volets de Dragon Age et Mass Effect. Il est même envisagé qu'un quatrième opus de la saga Mass Effect , impliquant le commandant Shepard, voit le jour (bien que, factuellement, Mass Effect Andromeda soit déjà considéré comme le quatrième volet de la saga).

EA est en cours de finalisation d'un accord pour transférer le développement et l'exploitation du MMORPG Star Wars : The Old Republic de BioWare à Broadsword Online Games, un studio tiers. Broadsword et EA ont signé une lettre d'intention, et l'accord devrait être conclu dès ce mois-ci.

BioWare : le développement du jeu est entre de bonnes mains

Broadsword Online Games est dirigé par Rob Denton, ancien cofondateur de Mythic Entertainment et ancien vice-président de BioWare. Il a d'ailleurs déjà travaillé sur The Old Republic lors de ses débuts. Le studio est responsable, entre autres, du développement d'Ultima Online et du légendaire Dark Age of Camelot.

Electronic Arts a déclaré récemment : "Près de 12 ans après son lancement, Star Wars : The Old Republic reste un succès et continue de faire grandir sa communauté dévouée et passionnée... Nous évaluons actuellement les moyens de donner au jeu et à l'équipe les meilleures chances de se développer et d'évoluer, ce qui inclut des discussions avec Broadsword, un studio spécialisé dans la création d'expériences en ligne axées sur la communauté. Notre objectif est de faire ce qu'il y a de mieux pour le jeu et ses joueurs."

EA restera l'éditeur du jeu, tandis que BioWare concentrera ses ressources sur les jeux solo tels que Dragon Age et Mass Effect. Actuellement, environ 70 à 80 personnes font partie de l'équipe de développement de The Old Republic, dont plus de la moitié devrait être transférée à Broadsword.