L'iPhone XR et l'iPhone 11 Pro menacés de disparition après la sortie de l'iPhone 12 ?

Le lancement de l'iPhone 12 devrait avoir lieu aux alentours du mois d'octobre cette année. Et comme l'événement se rapproche de plus en plus, nous commençons à entendre certaines rumeurs selon lesquelles Apple se préparerait à abandonner deux de ses smartphones existants : l'iPhone 11 Pro et l'iPhone XR.

Cette spéculation nous vient du compte Twitter @iAppleTimes. Celui-ci nous révèle plus précisément que la production des deux smartphones serait arrêtée après la sortie de l'iPhone 12. Une commercialisation qui aurait également pour conséquence de baisser le prix de l'iPhone 11. Qui bénéficierait d'une réduction de prix de 150 $ (environ 127 €).

Il est important de souligner que ce compte a très peu de followers et qu'il n’enregistre aucun passif quant à des rumeurs fondées. Il faut donc prendre cette information avec de gigantesques pincettes pour le moment.

Apple to discontinue iPhone XR and iPhone 11 Pro models after iPhone 12 launch.iPhone 11 at $549August 20, 2020

Pour autant, il ne serait pas surprenant que ces modèles d'iPhone soient abandonnés pour laisser place à l’iPhone 12. Apple ayant l'habitude de retirer silencieusement ses anciens iPhone du catalogue dès l'annonce officielle de chaque nouvelle génération. Lors de la révélation de l'iPhone 11 l'année dernière, les iPhone XS et XS Max avaient ainsi été retirés de la chaîne de production. Apple ne stocke généralement que quelques types d'iPhone différents à la fois, bien que les revendeurs aient tendance à en proposer d’autres.

Étant donné que l'iPhone SE de 2020 lancé par Apple en début d'année est considérablement plus puissant que l'iPhone XR, mais aussi plus abordable, il est logique que la société abandonne ce modèle datant de 2018.

Faut-il se ruer sur ces iPhone dès maintenant ?

Si vous aviez les yeux rivés sur un iPhone 11 Pro ou un iPhone XR, cette nouvelle pourrait vous inciter à vouloir en acheter un dès maintenant, mais nous ne vous le recommandons pas.

Tout d'abord, comme nous l'avons dit précédemment, il y a peu de preuves soutenant la véracité de cette fuite, vous pourriez donc vous sentir idiot si l'iPhone 12 était lancé sans incidence sur ses prédécesseurs.

Deuxièmement, même si Apple met fin à l'iPhone XR et l'iPhone 11 Pro, vous pourrez toujours les acheter auprès de revendeurs tiers. Votre magasin local, une boutique en ligne ou un revendeur d'occasion disposeront encore certainement de tous ces téléphones jusqu'à épuisement des stocks.

Troisièmement, une fois qu'Apple aura lancé l'iPhone 12, le prix des gammes antérieures diminuera assurément sous l'égide d'Apple. De sorte que vous pourriez tout de même réussir à réaliser une bonne affaire si vous faîtes preuve de patience.

Enfin, même si l'iPhone 11 Pro et l'iPhone XR sont des modèles populaires, la gamme iPhone 12 de cette année devrait comporter quatre modèles différents. Et il est très possible que l'un d'entre eux réponde à toutes vos attentes et qu'il comporte même des fonctionnalités qui vous convaincront davantage.

Si malgré tout, vous souhaitez toujours acheter un iPhone XR ou un iPhone 11 Pro, nous vous indiquons ci-dessous les meilleurs prix pratiqués actuellement.