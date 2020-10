Les meilleures séries d'Apple TV Plus sont accessibles gratuitement pour tout le monde

Dans la continuité de grands networks comme Amazon et HBO, Apple a décidé de rendre son service de streaming vidéo gratuit - en partie. Alors que la quasi-totalité de la population mondiale est confinée à domicile pour freiner la pandémie de coronavirus, vous pouvez désormais regarder certains programmes d’Apple TV Plus à volonté. Sans avoir à payer un abonnement mensuel.

Parmi les contenus qu’il vous est possible de visionner gratuitement, citons le documentaire animalier The Elephant Queen, la série dramatique Little America et les huit épisodes effrayants de Servant (nouvelle création de M. Night Shyamalan, réalisateur de Sixième sens, Signes et Glass). La firme de Cupertino a également ajouté dans son offre spéciale « Restez chez vous » le biopic Dickinson, l’uchronie spatiale For All Mankind, ainsi que les émissions pour enfants Helpsters, Ghostwriter et Snoopy dans l’espace. De quoi vous aider à supporter l’isolement pendant quelques semaines de plus.

Bien entendu, il ne s’agit pas du catalogue intégral d’Apple TV Plus. Mais vous disposez ici d’une sélection de qualité, incluant les meilleures séries de la plateforme SVOD. Vous avez la possibilité de lancer cette nouvelle période d’essai gratuite - et actuellement illimitée - à partir de n'importe quel appareil Apple ou sur le web via votre navigateur habituel. Tout ce qu’il vous faut est un identifiant Apple, que vous obtiendrez en vous inscrivant sur le service.

L’empire Apple contre-attaque Disney Plus

L’accès gratuit à Apple TV Plus est opérationnel depuis le 9 avril aux Etats-Unis et démarre le 10 avril dans 100 autres pays. Lancez l'application Apple TV sur votre smartphone, tablette ou Smart TV pour commencer à en profiter.

Assez curieusement, Apple n'a pas communiqué officiellement autour de cette nouvelle offre. La firme de Cupertino est cependant très occupée à lutter contre le Covid-19 : elle a récemment lancé un outil de dépistage et s’est engagée à fabriquer une quantité considérable de masques de protection pour les professionnels de la santé.

La décision de débloquer certains contenus d'Apple TV Plus n'est peut-être pas totalement altruiste. En effet, Disney Plus vient de dépasser les 50 millions d’abonnés dans le monde, propulsé par la période de confinement et son lancement récent en Europe. Apple s'efforce ainsi de suivre la progression de son concurrent autant que possible.