AMD prêt à sortir les nouvelles cartes graphiques abordables RX 6600 et 6600 XT ?

AMD s'apprêterait à sortir les très attendues cartes graphiques Radeon RX 6600 et RX 6600 XT si l'on en croit des pilotes récemment découverts, ce qui signifie que nous pourrions voir les premières cartes graphiques commercialisées avec le nouveau GPU Navi 23 d'AMD.

Le fauteur de trouble connu sur Twitter @Komachi_Ensaka a posté une capture d'écran d'une liste de pilotes Radeon RX tirés de la dernière mise à jour d'AMD. Celle-ci comprend des pilotes pour les cartes RX 6600 et RX 6600 XT, dont aucune n'a encore été annoncée.

AMD est déjà en train de déployer ses GPU Radeon RX 6600M, évoqués plus tôt ce mois-ci et les premiers pilotés par Navi 23 - les cartes graphiques RX 6600 et RX 6600 XT devraient suivre peu après. Le fait qu'AMD inclut des pilotes pour ces cartes graphiques dans sa dernière mise à jour ne fait que renforcer cette spéculation. Néanmoins, comme avec toutes les fuites et les prétendues fuites, rien n'est officiel jusqu'à ce qu'AMD ne le décide. De ce fait, restez attentifs sur de futures annonces de GPU AMD next-gen plus abordables.

Des nouvelles d’AMD Navi 23

Le GPU qui alimenterait les RX 6600 et RX 6600 XT fait également de plus en plus parler de lui. Une contribution publiée sur le forum TechPowerUp suggère que le Navi 23 d'AMD sera doté de 64 unités ROP, ce qui demeure assez similaire au GPU Navi 22. De plus, selon Wccftech, le nouveau GPU pourrait embarquer 2 048 unités d'ombrage, 128 unités de mappage de texture et 32 cœurs d'accélération ray tracing.

Comme Wccftech le note ailleurs, AMD a indiqué pendant le CES 2021 qu'une carte graphique Big Navi à ventilateur unique serait lancée dans un avenir plutôt proche. De sorte que le RX 6600 et même le RX 6600 XT s’avèrent de bons candidats pour cette conception particulière. Il ne s'agit que de rumeurs à ce stade, jusqu’à ce qu'AMD lève le secret. Ou pas.