Amazon est-il le grand gagnant de l’année 2020 ?

Les achats en ligne ont atteint de nouveaux sommets en 2020 et Amazon a réussi à livrer des milliards de produits dans le monde pendant la période des fêtes de fin d'année. Au cours de ce qui devrait être un quatrième trimestre fiscal record pour le géant du e-commerce.

Sur son blog corporate, ce dernier vient d’annoncer la livraison d’1,5 milliard d’articles depuis ses entrepôts, sur cette seule période. Principalement des jouets, des accessoires domestiques/domotiques, des produits de beauté et de soins, ainsi que des appareils électroniques.

Dans le même temps, les vendeurs tiers présents sur Amazon ont augmenté leurs ventes directes de plus de 50% entre fin 2019 et aujourd’hui. Une croissance rendue possible par un investissement de 5 milliards de dollars (environ 4,1 milliards d’euros), effectué par Amazon pour soutenir les boutiques indépendantes durant la pandémie de 2020. Des aides qui passent également par le report des taxes adressées aux commerçants, jusqu’en juin de l’année prochaine.

Jeff Wilke, PDG de l'entreprise, détaille ci-dessous les engagements d’Amazon pour optimiser les ventes malgré l’épidémie mondiale et les mesures restrictives qu’elle impose :

« Les employés et les partenaires d’Amazon ont vraiment montré ce que signifie être centré sur le client et soutenir nos communautés cette année. Lorsque nos clients - y compris les travailleurs de la santé en première ligne - ont eu le plus besoin de fournitures essentielles, nos équipes et nos partenaires ont fait un effort supplémentaire pour stocker et livrer ces articles. Lorsqu'il est devenu évident que les tests COVID-19 allaient devenir fondamentaux, toute l'entreprise a rapidement mis en place sa propre structure de contrôle. Afin de contribuer à la protection des employés et à la livraison en temps et en heure des produits. Et lorsque les clients ont eu besoin de partager un peu plus de joie au cours des fêtes, des millions d'employés et de partenaires ont collaboré pour offrir plus de promotions. Nous ne pourrions pas être plus fiers, ni plus reconnaissants envers nos équipes ».

Des résultats records en cette fin d’année

Amazon devrait publier ses résultats du quatrième trimestre le mois prochain. Dans son rapport précédent, la société a déclaré qu'elle s'attendait à un chiffre d'affaires compris entre 112 et 121 milliards de dollars (entre 91 et 98,5 milliards d’euros) pour la fin de l’année 2020.

Si cette anticipation se concrétise, Amazon enregistrerait une augmentation de 28 à 38% de son chiffre d’affaires, par rapport au quatrième trimestre 2019. Pour la première fois dans son histoire, la firme de Jeff Bezos dépasserait le palier des 100 milliards de dollars collectés en un seul trimestre. Les résultats d'Amazon durant l’automne 2020 ont atteint, pour leur part, 96,1 milliards de dollars, suite aux ventes du Black Friday.

Selon Mastercard SpendingPulse, les ventes en ligne ont augmenté de 47,2% aux Etats-Unis, du 1er novembre au 24 décembre. Un plus grand nombre de consommateurs préférant faire leurs achats en toute sécurité depuis leur domicile.

Maintenant que la distribution des vaccins anti Covid-19 va débuter, les ventes en ligne pourraient diminuer l'an prochain. Reste qu’Amazon a définitivement prouvé que sa chaîne d'approvisionnement est plus que capable de résister à une pandémie.

Via GeekWire