7 façons d'utiliser ChatGPT comme un "cheat code" au quotidien

Depuis son lancement public, les gens utilisent ChatGPT pour les aider à créer divers projets, comme en témoigne cette liste d'exemples qui montre tout ce que l'on peut faire avec cet outil.

Ne vous attendez pas à ce que cette liste vous surprenne. ChatGPT-4 vient d'être lancé, apportant des mises à jour majeures aux capacités de la création d'OpenAI, mais l'IA n'en est encore qu'à ses débuts et a tendance à faire des erreurs. Elle n'est pas non plus très originale, de nombreux exemples du travail de ChatGPT n'étant que des copies médiocres d'œuvres d'art existantes, ce qui est logique si l'on considère le fonctionnement des grands modèles de langage.

1. Créer des jeux - Sumplete

L'une des choses les plus intéressantes que nous ayons vues en utilisant ChatGPT est la création d'un jeu complet auquel vous pouvez jouer en ligne dès maintenant. Il s'agit de Sumplete, une sorte d'hybride entre le sudoku et le picross.

Sumplete vous demande d'éliminer des chiffres dans une grille de façon à ce que les lignes et les colonnes s'additionnent pour atteindre des chiffres cibles. Dans les premiers niveaux, la grille est assez petite et les puzzles ne sont pas trop difficiles, mais au niveau Master le plus élevé, vous n'aurez pas seulement affaire à une grille de neuf par neuf, mais aussi à une grille pleine de nombres positifs et négatifs - si bien que trouver la bonne réponse devient une véritable énigme.

Une grille Sumplete complète ressemble à ça (Image credit: Future)

De plus, ce rival de Wordle est particulièrement intéressant car il a été créé en "quelques heures seulement par ChatGPT", avec l'aide du programmeur et prompteur humain Daniel Tait. Non seulement le chatbot a lancé l'idée, mais il a également aidé à coder Sumplete. Cela dit, même si Tait minimise son implication en se basant sur nos propres efforts pour essayer de créer un jeu dans ChatGPT, il a probablement dû faire preuve de beaucoup de talent, non seulement pour comprendre le code (et ce qui devait être corrigé), mais aussi pour savoir comment formuler les messages-guides afin d'obtenir la bonne réponse.

Donc, bien que vous puissiez essayer de créer un jeu dans ChatGPT vous-même, ne vous attendez pas à créer un rival de Wordle comme Sumplete à votre premier essai ou même à votre 100ème.

2. Rédiger des lettres - obtenir une baisse des amendes de stationnement

Si les sociétés de stationnement nous envoient des lettres automatiques nous informant que vous devez payer une amende, pourquoi ne pourriez-vous pas tirer parti de l'IA pour envoyer des arguments automatiques en retour afin d'aider à réduire le montant de l'amende ou même éviter de payer complètement ?

C'est l'idée qui a traversé l'esprit de plusieurs personnes, qui se sont tournées vers ChatGPT pour les aider à contester les amendes et à économiser de l'argent. Millie Houlton, étudiante au Royaume-Uni, aurait utilisé ChatGPT pour envoyer une lettre à la mairie de York qui l'a convaincue de retirer une amende de £60 (environ 68€ ), et Shaun Bosley, un automobiliste britannique, a utilisé ChatGPT pour réduire une amende pour s'être arrêté à l'aéroport de Gatwick de £100 à £15 (environ 113€ à 17€).

Copier cet exemple de ChatGPT ne vous permettra pas toujours d'économiser de l'argent - surtout si vous omettez de vérifier que son écriture ne s'est pas égarée dans du charabia - mais compte tenu de la rapidité et de la facilité avec lesquelles le chatbot peut produire la lettre pour vous, cela vaut probablement la peine d'essayer. Dans le pire des cas, vous devrez quand même payer l'amende, mais au moins vous n'aurez pas perdu votre temps à vous battre.

3. Écrire une émission de télévision - Nothing, Forever

ChatGPT peut être un compagnon d'écriture très utile en vous aidant à trouver des idées d'histoires, à éditer votre travail et même à vous donner le ton de votre écriture. Mais ChatGPT peut aller encore plus loin en écrivant à votre place.

Lara Lewington, présentatrice de BBC Click, a utilisé ChatGPT pour rédiger un documentaire dans lequel elle explique comment l'IA pourrait transformer notre vie quotidienne et quels sont les problèmes qui l'empêchent d'avancer. D'un autre côté, on trouve des émissions télévisées comme Nothing, Forever, une parodie de Seinfeld écrite par l'IA.

Une capture d'écran de Nothing, Forever ; on dirait un vieux jeu PS1. (Image credit: Mismatch Media)

Nothing, Forever est un excellent exemple des raisons pour lesquelles vous devriez réfléchir à deux fois avant de vous fier à un scénariste issu de l'IA. Alors que les segments et les blagues de l'émission peuvent imiter l'humour de Seinfeld, les combinaisons de mots souvent absurdes, les mises en place incohérentes et les punchlines rendent l'émission moins drôle et l'amènent plutôt sur le terrain de l'absurde. En outre, l'émission a déjà été interdite sur Twitch après avoir produit un segment transphobe et homophobe - un accident pour lequel les créateurs se sont excusés et qu'ils ont imputé à une alternative de ChatGPT pour la rédaction de l'émission après que ChatGPT ait subi des pannes. Les IA ne peuvent pas faire preuve d'esprit critique et leurs écrits seront facilement manipulés par les biais présents dans leur ensemble de données.

4. Trouver des références cinématographiques obscures

Il y a des raisons pour et contre l'utilisation des chatbots d'IA comme moteurs de recherche, mais l'un de leurs avantages est qu'ils peuvent beaucoup mieux reconstituer des informations partielles pour trouver ce que vous cherchez. Cela peut s'avérer très utile si vous vous souvenez de bribes d'une scène de film, d'une ligne étrange d'une chanson ou d'un autre détail légèrement obscur mais spécifique qui n'est pas le nom de l'objet dont vous voulez vous souvenir.

Par exemple, si vous utilisez Google pour chercher "Quel est le film dans lequel le personnage principal s'entraîne avec un petit extraterrestre vert dans un marais ?", la première recommandation de film cachée dans le méli-mélo de résultats est Labou - un film de 2008 sur des enfants à la recherche d'un trésor dans le bayou de Louisiane. Il y a bien un marais et des créatures bizarres, mais ce n'est pas le film auquel vous pensiez.

En posant la même question à ChatGPT, celui-ci indique que le film est Star Wars : Episode V L'Empire contre-attaque - ce qui est bien le cas. Lorsque nous avons demandé à ChatGPT de trouver un "film dans lequel le personnage principal est entraîné par un extraterrestre", il a proposé Lilo & Stitch, le film d'animation Disney de 2002.

5. Publier un livre après l'autre

ChatGPT n'est pas seulement compétent dans le monde du cinéma, il peut aussi produire des livres. D'ailleurs, la boutique Kindle est déjà inondée de centaines de livres produits par l'IA. Cet afflux d'auteurs robotisés est en partie dû au simple service d'autoédition d'Amazon, qui n'a pas encore abordé la question de l'utilisation de l'IA ou de ChatGPT dans ses règles d'édition. (s'ouvre dans un nouvel onglet)

Créer des livres de cette manière peut sembler inoffensif et un moyen utile de transformer enfin cette idée qui vous trottait dans la tête depuis longtemps en un produit fini, mais les livres produits par l'IA font déjà l'objet de nombreuses controverses.

Alice et Sparkle ont été générées à l'aide de ChatGPT et Dall-E (Image credit: Ammaar Reshi)

Tout d'abord, il y a la question de la propriété. Certains diront que le livre appartient à l'IA, d'autres diront que c'est à OpenAI qui a créé ChatGPT. Un troisième groupe affirme que personne n'est propriétaire du livre, citant un arrêt de 2016 qui a décidé que personne n'est propriétaire du selfie pris par Naruto, le singe à crête, et qui a aussi décidé que les œuvres créées par des non-humains entrent immédiatement dans le domaine public. En outre, l'IA ne crée rien, se contentant d'utiliser l'invite et d'emprunter des idées à des œuvres similaires sur lesquelles elle a été entraînée, de sorte qu'un quatrième groupe pourrait soutenir que le livre créé par l'IA appartient aux auteurs que ChatGPT a copiés.

L'exemple de ChatGPT se heurte également à un autre problème : Les livres créés par l'IA ne sont généralement pas très bons. À moins qu'un humain ne le révise pour corriger les erreurs, le roman sera probablement truffé d'absurdités et de clichés, ce qui peut rendre la lecture plutôt ennuyeuse.

6. Écrire des paroles de chansons - robot Nick Cave

Autre exemple d'écriture, vous pouvez également utiliser ChatGPT pour vous aider à écrire des chansons inspirées par vos musiciens préférés. Cependant, comme pour les exemples précédents, les résultats sont pour le moins mitigés. Par exemple, une personne a demandé à ChatGPT de générer une nouvelle chanson dans le style de Nick Cave, et de l'avis du Nick Cage humain, elle est "nulle", la qualifiant de "moquerie grotesque".

La chanson comprend des paroles telles que "J'ai le sang des anges sur les mains, j'ai le feu de l'enfer dans les yeux, je suis le roi de l'abîme, je suis le maître des ténèbres, je suis celui qu'ils craignent, dans les ombres ils écoutent". La chanson s'inscrit dans la lignée de l'utilisation par Cave d'une imagerie religieuse typiquement sombre, même si, aux yeux de Cave, elle manque de "l'expérience humaine authentique" qui alimente de bonnes initiatives créatives.

7. Organisez vos vacances de rêve et réservez un voyage à Paris

ChatGPT n'est pas seulement utile pour l'écriture. Grâce à sa liste de plugins compatibles, vous pouvez également l'utiliser pour effectuer des tâches telles que la planification de vos vacances de rêve.

Nous avons essayé d'utiliser l'intégration ChatGPT d'Expedia pour organiser un voyage à Paris, mais vous pouvez essayer des fonctionnalités très similaires dans ChatGPT lui-même. En utilisant les plugins Expedia ou Kayak, vous pouvez obtenir des idées de destinations de vacances, trouver des vols qui correspondent à vos besoins, trouver des hôtels potentiels et même trouver des activités à faire pendant votre séjour. L'outil est très intéressant, et nous avons été assez déçus lorsque nous avons réalisé que nous n'allions pas réellement faire le faux voyage que nous avions planifié à l'aide de ChatGPT.

Etes-vous prêt à réserver votre prochain voyage avec ChatGPT ? (Image credit: Getty Images)

Si vous comptez sur cet exemple de ChatGPT pour réserver un voyage, vous pouvez également essayer le plugin Speak, décrit comme un "tuteur linguistique alimenté par l'IA". Ainsi, lorsque vous arriverez à destination, vous pourrez faire de votre mieux pour parler la langue locale, ou au moins connaître quelques phrases de base qui vous aideront à vous débrouiller lorsque vous n'aurez pas la possibilité d'accéder à un outil en ligne comme Google Translate.