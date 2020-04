10 futures séries Netflix dont vous ignoriez probablement l’existence

Netflix se montre généralement très secret sur son catalogue à venir, le service de streaming communique toujours très tardivement sur les films et les séries rejoignant sa grille des programmes. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. En effet, chaque fois qu'un nouveau titre apparaît sur la plateforme SVOD, il prend par surprise le spectateur et attise potentiellement sa curiosité.

Alors que les studios sont placés à l’arrêt, à l'exception de quelques séries d'animation et de projets tournés dans des pays moins touchés par la crise sanitaire du coronavirus, Netflix empile les contenus en cours de développement pour les saisons à venir. Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des productions que le géant du streaming vidéo vous concocte. Nous les avons choisies parce que nous pensons qu'elles valent la peine d'être découvertes, soit du fait de leur casting cinq étoiles, soit parce qu’elles adaptent des chefs d’œuvre de la littérature populaire.

Inventing Anna

Vous vous souvenez peut-être de ce fait divers fascinant des années 2010 sur une jeune stagiaire du magazine de mode Purple qui, en se faisant passer pour une riche héritière allemande, a réussi à infiltrer les plus grands influenceurs New-Yorkais. Grâce à sa réputation naissante, elle extorquera les établissements de la Grande Pomme de plusieurs millions de dollars. La créatrice des séries Grey’s Anatomy et How to get away with murder, Shonda Rhimes, s’est emparée de cet incroyable destin pour en faire une mini-série située entre Le Diable s’habille en Prada et Gossip Girl. Avec en vedettes principales, Julia Garner et Anna Chlumsky de Veep.

Midnight Mass

Traduction littérale de « messe de minuit », ce nouveau show horrifique narre l’arrivée d’un jeune et énigmatique prêtre au sein d’une communauté insulaire. Et avec lui des événements surnaturels dont on ne sait s’ils relèvent du miracle ou de la malédiction. La série sera une anthologie portée par le réalisateur Mike Flanagan, déjà remarqué sur Netflix avec la saison 1 de The Haunting of Hill House ainsi que les films Pas un bruit, Ne t’endors pas et Jessie. Il embarque avec lui un casting très fidèle : Kate Siegel, Henry Thomas, Annabeth Gish, Robert Longstreet aperçus dans ses précédentes productions.

One Piece

Oda-sensei will oversee the live-action #OnePiece series by @stevemaeda and Matt Owens.

Vous avez probablement déjà entendu parler de l'adaptation en live action de l'anime Cowboy Bebop, projet très attendu de Netflix dont le tournage est actuellement au point mort. Les amateurs de mangas shonen pourront se consoler avec un autre remake : celui de One Piece dont la série animée originale compte pas moins de 921 épisodes. La production Netflix, elle, se résumera à 10 épisodes (pour la première saison). Nous espérons qu’ils seront mieux accueillis que l’adaptation de Death Note, l’un des plus gros échecs critiques de la plateforme SVOD.

Jupiter's Legacy

En 2017, Netflix a racheté la maison d'édition Millarworld fondée par Mark Millar et possèdent désormais les droits sur une collection d’œuvres cultes impressionnante : Wanted, Kick-Ass, Kingsman… et Jupiter’s Legacy. Si Disney Plus s’enorgueillit de son catalogue de productions Marvel, la firme de Reed Hastings veut contre-attaquer avec les super-héros iconoclastes de Millar. Ne vous attendez pas à une licence familiale, l’auteur donne dans le contenu mature (cela reste tout de même plus politiquement correct que The Boys adapté par Amazon). Le pilote est réalisé par Andy Muschietti, à qui nous devons le remake en deux parties du Ça de Stephen King. Sa mise en ligne pourrait être imminente, puisque le tournage s’est achevé en janvier dernier.

American Jesus

Seconde production Millarworld dans les cartons de Netflix, American Jesus traite du supposé retour du Christ, sous la forme d'un adolescent de douze ans qui peut accomplir des miracles bluffants comme changer l’eau en vin, redonner la vue aux aveugles et… ressusciter les morts. Ça ne vous rappelle rien ? Le synopsis fait légèrement écho à Messiah, série qui a ouvert l’année 2020 sur le service de streaming vidéo et qui ne connaitra pas de saison 2. Le thème ressuscitera-t-il avec succès ? Le tournage des premiers épisodes devrait commencer cette année au Mexique, si le Covid-19 le permet.

Son vrai visage

Toni Collette will star in Pieces Of Her, an 8-episode series adapted from Karin Slaughter's best-selling book about an act of violence that rocks a sleepy Georgia town as well as the bond between a mother and her daughter.

Le roman de Karin Slaughter, paru en 2018, raconte l'histoire d'une orthophoniste et mère de famille parfaite en toute apparence. Sauf que Laura cache de lourds secrets depuis trente ans et qu’un terrible incident va faire remonter quelques vérités indésirables à la surface. Andy, sa fille, doit enquêter malgré elle sur les zones d’ombre de celle qui l’a mise au monde. Un thriller prenant avec un duel féminin prometteur au sommet : Toni Collette vs Bella Heathcote (révélée dans Le Maitre du Haut Château sur Amazon Prime Video). Là encore, le tournage est mis sur pause en raison du confinement.

White Stork

Vous aimez les fictions politiques et trouvez que l’arrêt de House of Cards est un coup dur pour Netflix ? Alors le pitch de White Stork devrait vous plaire. Nous y suivons la campagne d’un jeune loup pendant les élections législatives britanniques, campagne freinée par un chantage qui pourrait tout compromettre. Ajoutons que la tête d’affiche sera incarnée par Tom Hiddleston alias Loki dans les films Thor et Avengers du Marvel Cinematic Universe. Le dieu du mensonge pour succéder à Kevin Spacey / Frank Underwood : existe-t-il meilleur héritier ?

Mulligan

Cette série animée de 20 épisodes est écrite par les talentueux scénaristes de 30 Rock : Tina Fey, Sam Means et Robert Carlock. Mulligan suit la reconstruction de la Terre après qu’une mystérieuse civilisation extraterrestre ait décimé l’humanité. Ne vous fiez pas au synopsis collapsologue, nous tenons ici la prochaine sitcom de la plateforme SVOD, qui s’annonce dans la mouvance de Bojack Horseman ainsi que de Tuca et Bertie. Aujourd’hui disparues. A priori, elle ne sera pas diffusée avant l’année prochaine.

Stateless

Ce drame australien sur les centres de détention pour immigrés, interprété et co-créé par Cate Blanchett, s’inspire de l'histoire vraie d’une résidente piégée dans l’un de ces centres pendant des années. Vous pouvez découvrir la bande-annonce de cette mini-série en six parties ci-dessus. Une production qui met également en scène Yvonne Strahovski (The Handmaid's Tale) et Jai Courtney (Suicide Squad). Les téléspectateurs américains peuvent la suivre depuis le mois de mars sur la chaine ABC, nous ne savons pas encore quand elle sera transférée sur Netflix.

Sandman

It's official! Here's a Variety article about the Sandman plans.

Sans doute l’adaptation la plus attendue des fans de comics. Sandman est l’un des titres les plus populaires de la maison Vertigo, au même titre que Watchmen (qui a eu droit à sa série sur HBO / OCS l’an dernier). La trame suit le réveil de Dream, le marchand de sables, à notre époque. Par son biais, nous ferons connaissance avec les Eternels (rien à voir avec les futurs héros du MCU), incarnations des anciens dieux mythologiques. C'est une franchise onirique, fantastique et captivante parue entre 1989 et 2018, soit un champ très large de contes à adapter et donc de saisons potentielles. La première devrait comporter 11 épisodes et sera produite par David S Goyer (à qui l’on doit la trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan), mais aussi Neil Gaiman, son auteur fortement impliqué.