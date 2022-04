Comment regarder The Batman en streaming ?

Après de nombreux retards dus à une pandémie, The Batman est finalement sorti dans les salles de cinéma du monde entier le 4 mars 2022 (et deux jours avant en France). L'adaptation la plus récente du vigilante DC a été saluée par tous, tant par les fans que par les critiques professionnels. Beaucoup ont fait l'éloge de son ambiance aussi gothique que réaliste, des performances de son casting, et de son mélange des genres réussi entre film noir, film d’horreur et film de super-héros.



Nous avons nous-même qualifié The Batman de superproduction étonnamment méticuleuse offrant un récit somptueux et une réalisation constamment en surtension.



Aux Etats-Unis, The Batman est accessible en streaming pour tous les abonnés du service HBO Max, ce depuis le 18 avril. Hélas, cette plateforme n’est toujours pas disponible en France. Son arrivée devrait se faire courant 2023, bien qu’aucune date de lancement officiel n’ait encore été communiquée.



Il se pourrait, par ailleurs, que la plateforme de streaming fasse son apparition avec le film de Matt Reeves inclus dans son catalogue d’ouverture. En effet, avec la nouvelle chronologie des médias, The Batman devrait rejoindre les programmes SVOD 17 mois après sa sortie en salles, soit dès le 2 août 2023. Une excellente fenêtre de déploiement potentielle pour HBO Max.

En attendant, la chaîne YouTube de HBO Max a décidé de révéler les dix premières minutes du blockbuster. Sans géoblocage.

Où regarder The Batman en France ?

HBO Max n’étant pas ouvert au public français, il faudra pour ce dernier soit se rendre en salles de cinéma où le film se trouve toujours diffusé. Ou attendre sa sortie sur la plupart des plateformes VOD et celle des éditions DVD / Blu-Ray attendue en juillet 2022. Et probablement une programmation dès septembre sur Canal Plus.



Batman et Catwoman (Image credit: Jonathan Olley/Warner Bros.)

Si vous avez la chance de résider aux Etats-Unis et d’être abonné à HBO Max, vous pouvez d’ores et déjà visionner The Batman en ligne et en 4K, le service de streaming disposant de sa projection exclusive. C’est une aubaine d’autant que l’abonnement mensuel à HBO Max est relativement accessible (14,99 $), avec un essai gratuit de 7 jours.

Qui plus est, HBO Max peut être lancé à partir de nombreux supports dont les iPhones, smartphones Android, les téléviseurs connectés, les consoles PlayStation et Xbox, les ordinateurs portables et PC.

Les quelques abonnés se trouvant en ce moment à l'étranger auront la désagréable surprise de se voir géo-bloqués par le service de streaming vidéo. Pour éviter ce désagrément et accéder à votre compte HBO Max depuis n'importe où, il vous faudra passer par un réseau privé virtuel ou VPN. Ce dernier vous permet de visionner tout contenu auquel vous êtes abonné au sein de votre pays d'origine, en toute légalité.

Nous avons testé des centaines de solutions proposées et avons sélectionné les meilleurs VPN du moment. Selon nous, ExpressVPN se positionne comme le leader des offres en cours. C’est le VPN idéal de par sa facilité d'utilisation et son interface sécuritaire. Satisfait ou remboursé sous 30 jours, vous disposez de 3 mois GRATUITS si vous souscrivez à un abonnement annuel.

Après avoir installé l'application ExpressVPN,, lancez-la et cliquez sur l’option « Choisir un serveur ». Sélectionnez un emplacement de serveur basé aux Etats-Unis puis rendez-vous sur la plateforme HBO Max et entrez vos identifiants de connexion. Vous pourrez alors regarder l’ensemble du catalogue HBO Max. Dont l’exclusivité The Batman.

Nous testons et évaluons les services VPN dans un contexte d'utilisation récréative légales. A savoir, accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des conditions générales de ce service). Protéger votre seule sécurité et renforcer votre confidentialité en ligne lorsque vous êtes à l'étranger.

Nous ne soutenons ni n'approuvons l'utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n'est ni avalisée, ni approuvée par Future Publishing.