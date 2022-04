Fury vs Whyte : comment regarder en direct le match de boxe le plus explosif de 2022 ?

Le duel tant attendu est presque là. Tyson Fury, champion poids lourds WBC, revient au Royaume-Uni pour défendre son titre contre son compatriote et éternel rival Dillian Whyte. Avec une foule attendue de 90 000 spectateurs, l'affrontement marque la première apparition de Fury à domicile depuis l'été 2018.

Fury vs Whyte : où et quand ? Date : Samedi 23 avril

Début du match : 23h (heure française)

Lieu : Wembley Stadium, Londres

Diffusé sur : Fox Sports/ESPN Plus (Etats-Unis) | BT Sport Box Office (Royaume-Uni)

Pour Dillian Whyte, ce combat représente le graal : une chance de remporter le titre qu'il attend depuis de nombreuses années. Le boxeur d'origine jamaïcaine est donc certain de donner tout ce qu'il a dans ce combat. Lors de sa dernière apparition sur le ring, à Gibraltar, Whyte a mis KO Alexander Povetkin au quatrième round. C’était en mars de l'année dernière.

Tyson Fury arrive sur le ring après avoir battu Deontay Wilder par K.O. lors du troisième combat de leur trilogie, disputé en octobre 2021. Pour motiver les deux combattants, le vainqueur de ce duel sera opposé au vainqueur du match de reprise entre Oleksandr Usyk et Anthony Joshua. Une affiche qui déterminera le prochain champion poids lourds incontesté.

(Image credit: Al Bello/Getty Images)

Où regarder Fury vs Whyte en France ?

Si Canal Plus est habitué à diffuser les rencontres spectaculaires du Gipsy King, il semblerait que cette affiche ne soit pas programmée sur la chaîne cryptée, à l'heure actuelle. Si vous n’êtes pas encore abonné(e) à Canal Plus, nous vous recommandons de souscrire à la formule avec engagement de 2 ans, pour 20,99 € par mois. Le premier mois est offert.

Si vous avez la chance de résider aux Etats-Unis ou en Angleterre, sachez que les bouquets Fox Sports, ESPN Plus et BT Sport Box Office diffuseront également le match - les abonnements à ces packs sont respectivement de 69,99 $ (ou 64,50 €) et 24,95 £ (environ 30 €) par an. Au Mexique et en Indonésie, l'affiche sera programmée gratuitement sur Azteca 7 et Indosiar.

Vous êtes loin de chez vous samedin prochain ? Et le géo-blocage vous empêche d’accéder aux programmes auxquels vous êtes abonné ? Nous vous recommandons d’utiliser un service VPN pour lever cette limitation. Ce réseau privé virtuel est un logiciel qui vous permet d'accéder au contenu de votre pays d'origine en toute légalité. Cela signifie que vous n'aurez plus à vous promener dans les recoins les plus sombres d’internet pour obtenir un flux.

Nous avons testé de manière exhaustive toutes les meilleures plateformes VPN et nous pouvons affirmer sans crainte qu'ExpressVPN est le service idéal pour streamer Fury vs Wilder 3 sur Canal Plus. Pourquoi ? Facile à installer, il garantit une connexion fiable avec des options de sécurité multiples. De plus, il est assorti d'une garantie de remboursement sous 30 jours et vous pouvez obtenir 3 mois GRATUITS lorsque vous souscrivez à un abonnement annuel. C'est une offre à ne pas manquer !

Après l’avoir installée, lancez l'application VPN et cliquez sur l’option « Choisir un serveur ». Sélectionnez un emplacement de serveur en France puis rendez-vous sur votre plateforme référentielle et saisissez vos identifiants (ou inscrivez-vous). Il ne reste plus qu’à apprécier le spectacle.

Nous testons et évaluons les services VPN dans un contexte d'utilisation récréative légales. A savoir, accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des conditions générales de ce service). Protéger votre seule sécurité et renforcer votre confidentialité en ligne lorsque vous êtes à l'étranger.

Nous ne soutenons ni n'approuvons l'utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n'est ni avalisée, ni approuvée par Future Publishing.