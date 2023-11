L'Apple Watch aurait pu être comme ce premier prototype

Nous ne savons pas grand-chose sur le parcours de développement de l'Apple Watch avant que la version finale ne fasse ses débuts fin 2014, mais un prototype récemment retrouvé datant de plusieurs mois montre ce qui aurait pu se passer.

Giulio Zompetti, collectionneur d'appareils Apple, a mis la main sur un prototype d'Apple Watch qui daterait de décembre 2013 et en a partagé des images avec 9to5Mac.

Pour rappel, l'Apple Watch originale a été mise en vente en avril 2015, après avoir été dévoilée en septembre 2014. Ce prototype a donc presque 18 mois de plus que l'appareil livré aux acheteurs, mais en fait le design n'est pas radicalement différent, ce qui suggère qu'Apple a peut-être décidé de la forme et de l'esthétique approximatives assez tôt, passant le reste du temps à la peaufiner et à développer le logiciel.

Image 1 of 3 (Image credit: 9to5Mac / Giulio Zompetti) (Image credit: 9to5Mac / Giulio Zompetti) (Image credit: 9to5Mac / Giulio Zompetti)

Des différences subtiles pour l'Apple Watch

Cela dit, elle n'est pas identique. Comme vous pouvez le voir sur les images, la couronne numérique de ce prototype d'Apple Watch est d'une forme légèrement différente, et il utilise SwitchBoard - un lanceur qu'Apple utilise en interne pour tester les fonctionnalités matérielles.

La plus grande différence n'est cependant pas visible, puisque Zompetti affirme que le chargeur ne fonctionne avec aucun autre modèle d'Apple Watch, bien qu'il soit similaire au chargeur actuel.

On ne sait pas exactement quelles modifications Apple a apportées au mécanisme de charge avant la sortie, mais visuellement, au moins, il s'agit d'un vêtement très similaire à l'Apple Watch originale, et pas radicalement différent même des derniers modèles, autres, sans doute, que l'Apple Watch Ultra et l'Apple Watch Ultra 2.

C'est peut-être le signe qu'il est temps de revoir l'Apple Watch, et il semble qu'Apple ait la même idée, puisque certains rapports suggèrent que l'Apple Watch 10 de l'année prochaine (ou l'Apple Watch X, comme on pourrait l'appeler) sera considérablement remaniée.

L'Apple Watch 10 pourrait donc valoir la peine d'être attendue, mais si vous ne pouvez pas attendre jusqu'en septembre (date probable de son lancement), jetez un coup d'œil sur les meilleures Apple Watch du moment.