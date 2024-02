La Xiaomi Watch 2 est une nouvelle concurrente de la Pixel Watch 2 à un prix impressionnant.

Si vous êtes à la recherche d'une nouvelle smartwatch ou d'un tracker de fitness, Xiaomi vient de dévoiler un trio d'options au prix alléchant - y compris la Watch 2 de milieu de gamme, qui a fait l'objet d'une fuite au début du mois.

Les trois nouveaux dispositifs portables sont la Xiaomi Watch 2, la Watch S3 et le Smart Band 8 Pro, tous disponibles en Chine depuis un certain temps. La Watch 2, en particulier, semble être une alternative convaincante à la Google Pixel Watch 2.

Version plus abordable de la Watch 2 Pro de Xiaomi, la Watch 2 est équipée d'une puce Snapdragon W5 Plus Gen 1 et fonctionne sous Wear OS. Cela signifie qu'elle est livrée avec un grand nombre d'applications Google, notamment Google Maps et Google Wallet, ainsi que la possibilité de télécharger des applications tierces à partir du Play Store.

L'écran AMOLED de la Watch 2 est légèrement plus grand que celui de la Pixel Watch 2, avec un écran de 1,43 pouce d'une résolution de 466 x 466 pixels. La montre de Xiaomi dispose également d'une plus grande batterie (495mAh, contre 306mAh pour la Pixel Watch 2), ce qui lui confère une autonomie annoncée de 65 heures.

Comme la Pixel Watch 2, la Xiaomi Watch 2 fait une large place au sport et au suivi de la santé. La combinaison d'un nouveau capteur de fréquence cardiaque et d'un GPS à double bande en fait un appareil de suivi sportif très solide (Xiaomi affirme qu'il dispose de 160 modes sportifs différents), qui surveillera également votre sommeil.

Le prix de la Xiaomi Watch 2 est de 199 €. Cela signifie qu'elle est environ deux fois moins chère que la Pixel Watch 2, qui commence à 399 €.

Si la Watch 2 est probablement la plus intéressante du nouveau trio de Xiaomi, la Watch S3 et le Smart Band 8 Pro pourraient également attirer les fans de dispositifs portables soucieux de leur budget. La Watch S3 fonctionne sous HyperOS plutôt que sous WearOS et est proposée à partir de 149 €.

Le Smart Band 8 Pro, quant à lui, est un tracker de fitness basique doté d'un écran AMOLED de 1,74 pouce qui ne coûte que 69 €. Il vise à concurrencer les meilleurs trackers de fitness bon marché, tels que le Fitbit Inspire 3.

Too good to be true?

(Image credit: Xiaomi)

Notre guide des meilleures smartwatches est dominé par Samsung, Google et Apple, avec la Samsung Galaxy Watch 6 Classic et la Google Pixel Watch 2 nos choix pour les fans d'Android et de WearOS.

Mais ces deux montres sont des objets haut de gamme et la Xiaomi Watch 2 pourrait être une option de milieu de gamme intéressante pour ceux qui ont un budget plus serré. Elle ne dispose peut-être pas de la connectivité LTE et son boîtier est en aluminium, plutôt qu'en acier inoxydable comme celui de la Watch 2 Pro, mais elle est par ailleurs dotée de nombreuses fonctionnalités.

Néanmoins, il vaut certainement la peine d'attendre notre évaluation complète avant de s'engager. Nos tests des précédentes smartwatches de Xiaomi, ont montré que leur suivi n'était pas toujours aussi précis que celui de certaines concurrentes, tandis que des rapports sur des sites tels que Reddit ont fait état de bugs logiciels avec l'application Mi Fitness et le skin WearOS de la montre.

Ainsi, bien que le prix et la fiche technique de la Watch 2 soient certainement alléchants par rapport aux options haut de gamme de Samsung et de Google, nous réserverons notre jugement jusqu'à ce que nous ayons testé l'une d'entre elles.