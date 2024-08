La Fitbit Ace LTE de Google, conçue pour les enfants, vient d'être dotée d'une nouvelle fonctionnalité que les parents risquent de ne pas apprécier

Google lance une mise à jour de sa smartwatch Fitbit Ace LTE, destinée aux enfants, dans le but de "favoriser l'indépendance et de motiver le mouvement" chez les jeunes utilisateurs. La principale nouveauté est la mise en œuvre de la fonction "Tap to Pay".

Les enfants pourront utiliser cette fonction pour régler leurs achats partout où "Google Pay est accepté". En fait, elle fonctionne de la même manière que sur la Pixel Watch 2, mais avec une nette différence.

Tap to Pay sur la Fitbit Ace LTE ne fonctionne pas avec n'importe quelle carte de débit ou de crédit. L'appareil doit être connecté à une carte de débit de Greenlight ou GoHenry, deux entreprises de technologie financière qui s'efforcent d'enseigner l'argent aux enfants.

Grâce à cette intégration, le vêtement peut également envoyer des alertes sur les transactions, mettre en place des limites de dépenses et distribuer de l'argent de poche lorsque des tâches sont accomplies. Il est conçu pour aider les enfants à développer leur autonomie tout en donnant aux parents un moyen de surveiller leurs finances afin qu'ils ne dépensent pas trop.

Nouveaux jeux sur la Fitbit Ace LTE

La deuxième grande nouveauté est l'introduction de deux nouveaux jeux dans l'application FitBit Arcade : Sproutlings et Spirit Garden. Les détails sont rares, mais d'après ce que nous pouvons voir, ils encouragent les enfants à faire de l'exercice, comme les autres jeux déjà disponibles.

Spirit Garden est un jeu immersif dans lequel les joueurs doivent invoquer des esprits virtuels et reconstruire des sanctuaires. La progression semble liée à l'exercice, car plus les enfants bougent, plus ils bénéficient de temps de jeu supplémentaire. Il s'agit d'une expérience interactive puisque le titre utilise le retour haptique, l'audio et l'accéléromètre intégré dans son gameplay. Le jeu comporte également un aspect méditatif, puisque l'annonce mentionne des "pratiques guidées de pleine conscience".

Les Sproutlings sont similaires aux Tamagotchi, les enfants recevant une petite créature végétale qu'ils sont chargés d'élever. Comme dans le jeu précédent, la progression est liée à l'exercice puisque le Sproutling grandit au fur et à mesure que les jeunes utilisateurs jouent.

L'outil "Temps scolaire" est doté d'une fonction supplémentaire qui permet aux parents d'organiser une pause déjeuner. Ainsi, "les enfants peuvent utiliser leur montre pendant la récréation" ou le déjeuner, mais lorsque les cours commencent, elle est automatiquement désactivée.

Future mise à jour

D'autres changements sont également prévus, mais nous n'en savons pas beaucoup plus à leur sujet. Google indique qu'il s'associe à l'Alliance pour une Génération en Meilleure Santé afin de publier régulièrement de "nouvelles quêtes quotidiennes" à l'avenir. La nature exacte de ces exercices n'est pas connue.

Plus tard dans l'année, les enfants pourront ajouter leurs frères et sœurs plus âgés ou plus jeunes comme contacts dans l'application Fitbit Ace. Cette fonction est censée faciliter la communication entre les deux parties. Nous avons contacté Google pour obtenir plus d'informations et nous mettrons à jour cet article dès que nous aurons reçu une réponse.

Si vous êtes à la recherche d'un appareil portable pour vous, consultez la liste des meilleures smartwatches pour 2024 établie par TechRadar.

